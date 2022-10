Joren Dehond en Tempo Overijse weten wat hen te doen staat tegen Aalter: “Een must om opnieuw aan te knopen met een zege”

voetbal derde nationale AOndanks een mindere prestatie afgelopen weekend op bezoek bij Eendracht Elene-Grotenberge (2-2) wist Tempo Overijse in het absolute slot toch nog een puntje mee te pakken. Zo blijft het samen met Voorde-Appelterre - dat ook 2-2 gelijkspeelde - aan de leiding. Zaterdag krijgen de Overijsenaren Aalter over de vloer.

“Vorig weekend was een moeilijke wedstrijd op een klein veld tegen een gretige tegenstander”, stelt Joren Dehond. “Zelf waren we ook minder scherp en hebben we te weinig als ploeg gespeeld. Een verklaring daarvoor geven is moeilijk. In een seizoen heb je af en toe wedstrijden dat het totaal niet loopt. Het is vooral belangrijk om de week erna opnieuw op het veld te reageren.”

“Dat het positief was dat we tegen Eendracht Elene-Grotenberge tweemaal een achterstand wisten op te halen? Ja, maar dat hebben we al vaker gedaan. We laten zeker nooit het hoofd zakken. Dat is een van onze sterktes.”

Geen onderschatting

Eendracht Elene-Grotenberge zat aan een 4 op 21. “Of er sprake was van onderschatting? Neen, dat was volgens mij niet het geval. We weten dat er niet veel gemakkelijke matchen zullen zijn in onze competitie.”

“Van Aalter weet ik niet veel aangezien dat ze net gepromoveerd zijn. Maar zoals elke wedstrijd is dat voor ons niet zo erg. Wij moeten uitgaan van onze eigen sterkte en proberen de kwaliteit op de mat te brengen die we de afgelopen twee maanden al gebracht hebben.”

Winning streak in eigen huis

Ondanks de één op zes blijft Tempo Overijse met 19 punten wel bovenaan staan. “Dat is goed, maar het is wel een must om opnieuw aan te knopen met een zege. Sowieso zijn we dit aan onze thuisaanhang verplicht na de twee wedstrijden zonder zege.”

De Overijsenaren hebben wel nog steeds één geweldige statistiek. In eigen huis wonnen ze dit seizoen al elke competitiewedstrijd. Vier keer in totaal. “Die reeks van gewonnen matchen zou ik het liefst zo lang mogelijk behouden.”

“Er zijn veel mogelijke voordelen verbonden aan thuis te voetballen en die spelen momenteel ook allemaal in ons voordeel. De staat van ons veld is daar één voorbeeld van. Ik denk dat er op ons niveau niet veel velden zijn die beter liggen dan het onze en dat komt het voetbal dat wij willen spelen alleen maar ten goede”, besluit Dehond.

