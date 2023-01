Joren Dehond en Tempo Overijse staan voor zware week: “Ik kijk ernaar uit om opnieuw voor eigen volk te kunnen spelen”

voetbal derde nationale ATempo Overijse heeft zijn eerste wedstrijd in 2023 winnend weten af te sluiten. De derdenationaler zette afgelopen zondag Eppegem met 0-3 opzij. De volgende wedstrijd komt er al snel aan. Woensdag halen de Overijsenaren de topper tegen Anzegem in.

“De eerste helft ging op en neer, zonder dat er veel kansen waren”, doet Joren Dehond het verhaal van gisteren nog. “Een stilstaande fase vanop de zijkant waaide dan in doel en even later kon ik bij een identieke fase de bal binnentikken nadat de keeper de bal losliet.”

“In de tweede helft nam Eppegem het meeste initiatief en hebben wij vooral vanuit ons blok op de counter proberen te spelen, waardoor we de 0-3 konden maken. Verder zijn we niet echt meer in de problemen gekomen.”

Een belangrijke driepunter voor Tempo Overijse. “De zege was een must. Daar bestond geen twijfel over. Gezien het moeilijk bespeelbare veld was het voetbal van ondergeschikt belang. De focus lag vooral op de defensieve organisatie. Daarom was het een opsteker voor heel de ploeg dat we de nul hebben gehouden.”

Voordeel

2022 werd met twee nederlagen op een rij afgesloten. “Of het vooral een must was om te winnen om die mindere periode door te spoelen? Niet echt, die was al doorgespoeld. Het was een must om in het spoor van Voorde-Appelterre te blijven en met een goed gevoel aan de zware week te beginnen.”

Er wacht de Overijsenaren inderdaad een zware week. Woensdag krijgen ze de inhaalwedstrijd tegen nummer 4 Anzegem voorgeschoteld en zondag wacht de verplaatsing naar Drongen. “De wedstrijd woensdag wordt zonder twijfel een moeilijke opgave, maar ik kijk ernaar uit om opnieuw voor eigen volk te kunnen spelen. Dat geeft ons zeker een voordeel. Het is nog te vroeg om al uitspraken te doen over de wedstrijd van zondag. We bekijken het match per match.”

Opletten voor het mes

“Of het goed is dat na gisteren de volgende wedstrijd er al snel is? We hadden die match liever vorige week al gespeeld, maar dit is ook wel eens leuk. Ik weet van Anzegem nog dat we daar (2-2) misschien wel onze beste helft van het seizoen speelden, maar we vergaten onze kansen af te maken en kregen het deksel op de neus. Er liggen dus zeker mogelijkheden voor ons, maar we moeten opletten dat we niet in hetzelfde mes lopen.”

“Dat het opnieuw een must win is? Dat denk ik wel. De kloof met Voorde-Appelterre moeten we toch proberen zo klein mogelijk te houden. Ons vormpeil zit wel goed, denk ik. Er wordt op hoog niveau getraind en fysiek zijn we goed in orde”, besluit Dehond.

