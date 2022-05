Joren Dehond en Tempo Overijse spelen opnieuw levensbelangrijk duel in eindronde: “Ik geef ons nog een goede kans op promotie”

“Ik kijk toch wel met een dubbel gevoel vooruit", is Joren Dehond eerlijk. “Het is een lang seizoen geweest en dat kruipt in de kleren. Wij zijn ongeveer een jaar geleden begonnen met ons voor te bereiden op de oefenmatchen tegen de eersteklassers. Bovendien zijn onze vrije weekends in het water gevallen door het uitstel van de competitie in januari. Dat begint wel door te wegen, maar gelukkig heb ik daar geen last meer van eens de match is gestart.”

“We hadden vorig weekend alles op alles gezet om die match te winnen. Met de teleurstelling van de nederlaag is het daarom moeilijker om ons op te laden voor de match van zaterdag, maar ik ben ervan overtuigd dat we wel opnieuw klaar gaan zijn om alles te geven.”

Niet onderschatten

“Er zal wel wat minder druk op zitten, wat het aangenamer gaat maken om te voetballen. Al moet ik wel zeggen dat wij ondanks die druk een fantastische eerste helft hebben gespeeld vorige week, wat we hopelijk nog eens kunnen herhalen zaterdag. Maar druk is er voorlopig niet. Er werd ons al meermaals op het hart gedrukt dat het seizoen al meer dan geslaagd is. Alles wat erbij komt, is mooi meegenomen.”

“Of Pelt minder sterk is dan Lebbeke? Daar heb ik niet echt een zicht op. We zijn dit jaar telkens van onze eigen kracht uitgegaan, ook afgelopen zaterdag en dat zullen we ook nu weer doen. Daarnaast zijn ze ook tweede geworden in de andere reeks, dus ik denk niet dat we ze moeten onderschatten.”

“Hoe groot onze kans is om alsnog te promoveren is moeilijk te zeggen, maar ik geef ons nog een goede kans. Op basis van ons seizoen en onze goede eerste helft van vorig weekend heb ik er een goed oog in. Langs de andere kant zal het zeker geen makkelijke match worden en zal ook Pelt wel revanche willen nemen (3-1-nederlaag tegen Erpe-Mere United, red.)”, besluit Dehond.

