Joren Dehond en Tempo Overijse krijgen Erpe-Mere United over de vloer: “We zijn zeker aan onze fans verplicht om opnieuw goede prestatie neer te zetten”

voetbal derde nationale ADerdenationaler Tempo Overijse ontvangt zaterdag met een zes op zes in de achterzak Erpe-Mere United, dat dan weer aan een nul op zes zit. In de heenronde trokken de Overijsenaren met 2-1 aan het kortste eind. Lukt het dit weekend wel?

Vorig weekend (1-2) won Overijse net zoals in de heenronde (1-0) nipt van Jong Lede. “Moeilijke ploeg? Nee, op het kleine en slecht bespeelbare veld was het moeilijk om aan kansen te komen”, stelt Joren Dehond. “In de eerste helft waren we veel beter, maar konden we slechts één keer scoren.”

“In de tweede helft kwamen zij meer opzetten met lange ballen naar hun twee spitsen. Na een corner kregen we de bal niet weg en kregen we ongelukkig een doelpunt tegen. Ik kon gelukkig snel de winnende treffer maken.”

“We wisten op voorhand dat we geen goed voetbal moesten brengen, maar dat de drie punten sowieso het belangrijkste waren tegen de laatste in de stand. Dat enkele ploegen rondom ons punten laten liggen, is bovendien mooi meegenomen.”

Blijven drukzetten

“Zaterdag hebben we weer een belangrijke match tegen Erpe-Mere, een rechtstreekse concurrent. We staan nu op drie punten van nummer drie Torhout, dus ik hoop dat we kunnen blijven drukzetten op hen zodat de derde plaats nog binnen bereik blijft.”

“Wat ik nog weet van de nederlaag in de heenronde? Dat het veld daar nog kleiner en slechter was dan dat van afgelopen zondag, wat sowieso in ons nadeel is. Afgezien daarvan is Erpe-Mere een goede ploeg, dus het zal niet eenvoudig zijn om thuis te winnen.”

“Ik verwacht geen gesloten wedstrijd. Wij gaan zeker vol voor de zege gaan. Revanchegevoelens? Niet echt, maar we zijn zeker aan onze fans verplicht om opnieuw een goede prestatie neer te zetten.”

Quote Mijn aantal assists hebben na Nieuwjaar de dubbele cijfers bereikt en dat stelt mij ook tevreden Joren Dehond

“Of jullie opnieuw een doelpunt van mij mogen verwachten? Qua statistieken draai ik sowieso een goed seizoen. Mijn aantal assists hebben na Nieuwjaar de dubbele cijfers bereikt en dat stelt mij ook tevreden. Als ik daarmee de ploeg vooruit kan helpen, hoef ik niet per se op het scorebord te staan.”

“Bovendien hebben we met Delorge en Cocchiere ook twee spelers die dit jaar vlot de weg naar doel vinden, dus daar maak ik mij geen zorgen om. Natuurlijk zal ik niet nalaten om, zoals tegen Jong Lede, zelf een goaltje mee te pikken”, besluit Dehond.

Lees ook: meer voetbal in 3NA