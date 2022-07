Joren Dehond en Tempo Overijse hebben eerste training achter de rug: “Er werd meteen op een goed niveau getraind”

Veel blije gezichten op de eerste training. “Het was een blij weerzien en een aangename kennismaking met de nieuwe spelers”, duidt Joren Dehond. “Iedereen was gretig en had er duidelijk wel zin in. Ik vond dat er meteen op een goed niveau werd getraind.”

Veel rust hebben de Overijsenaren door de lange eindronde vorig seizoen echter niet gekregen. “Voor veel spelers voelde het eerder vroeg aan om terug te beginnen. Het is niet zolang geleden dat we de eindronde speelden na toch wel een uitzonderlijk lang seizoen, maar dat kan nu ook in ons voordeel spelen aangezien we fysiek niet helemaal van nul moeten beginnen.”

Gericht versterkt

“Welke rol het weer speelt? Eigenlijk viel dat gisteren goed mee. Het was warm, maar een groot deel van ons trainingsveld ligt in de schaduw en met voldoende drankpauzes was het wel te doen. Vandaag staat er een nieuwe training op de agenda. Het schema voor de komende weken is vrij druk met weinig vrije dagen.”

Ook de eerste oefenpot komt er snel aan. “Het voelt echter niet snel aan. Iedereen zal een helft kunnen spelen en dat is toch wat leuker dan elke dag te moeten trainen.”

Quote Bij een ploeg als Tempo zijn er altijd ambities Joren Dehond

“Op dit moment blik ik met een goed gevoel op het nieuwe seizoen. Er is gericht versterkt en ik denk dat we in de breedte ook sterker zijn geworden. Al vind ik het nu nog vroeg om een duidelijk beeld te hebben van de verwachtingen.”

“Maar de ambities zijn er? Bij een ploeg als Tempo zijn er altijd ambities. Wij zijn twee jaar geleden aan een project begonnen en we hopen dan ook dat het komende seizoen minstens even mooi wordt als het voorgaande.”

Vorig seizoen promoveerde Tempo Overijse net niet. “Of dat voor extra motivatie zorgt? Ja, ik denk dat voor veel spelers die ervaring van vorig seizoen wel voor motivatie kan zorgen, want uiteindelijk zetten we een mooie campagne neer en dat smaakt naar meer. Geen druk? Neen, dat is er zeker niet”, besluit Dehond.

Schema voorbereiding

Juli

20 juli: Wedstrijd in en tegen eersteprovincialer OHR Huldenberg

22 juli tot 24 juli: Vertrek voor driedaagse stage naar het Nederlandse Valkenswaard

27 juli: Thuiswedstrijd tegen ERC Hoeilaart

30/31 juli: Eerste ronde Beker van België tegen FC Schaerbeek

Augustus

3 augustus: Thuiswedstrijd tegen beloften van Antwerp

6/7 augustus: Tweede ronde Beker van België

10 augustus: Thuiswedstrijd tegen Rupel Boom

13/14 augustus: Derde ronde Beker van België

17 augustus: Uitwedstrijd tegen Diegem Sport

20/21 augustus: Vierde ronde Beker van België

24 augustus: Uitwedstrijd tegen KRC Mechelen

27/28 augustus: Vijfde ronde Beker ven België

3/4 september: Start competitie