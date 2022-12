Joren Dehond en Tempo Overijse gaan verrassend de boot in tegen Eendracht Wervik: “Puzzelstukken pasten niet in elkaar”

voetbal derde nationale AHet was afgelopen zaterdag nog maar zijn tweede nederlaag, maar toch was het een serieuze opdoffer voor vice-leider Tempo Overijse. Eendracht Wervik kwam in Overijse met 1-4 winnen. Iets wat je toch wel onverwacht kan noemen.

Tempo Overijse kwam al na zeven minuten 0-1 achter. Halverwege de eerste helft moesten beide ploegen - na rood voor De Maeyer en Hillewaere - met tien verder. Op het halfuur maakten de bezoekers er 0-2 van. Houssane scoorde de aansluitingstreffer, maar nog voor de rust legde Lingier de wedstrijd met de 1-3 al in een definitieve plooi. Helemaal in het slot van de wedstrijd zette Vandeputte de 1-4 op het scorebord.

“Het was zaterdag onze dag niet”, luidt de analyse van Joren Dehond. “De rode kaart had de scheidsrechter anders kunnen oplossen. Goals die we normaal met onze ogen dicht scoren, gingen er niet in en zelf incasseerden we de doelpunten te makkelijk. Dat laatste is trouwens een gedeelde verantwoordelijkheid. Collectief hebben we het in verdedigend opzicht laten afweten.”

“Hoe we dit verklaren? Ik denk dat daar niet steeds een verklaring voor bestaat. Elke wedstrijd is anders en de puzzelstukken die een weekend eerder perfect in elkaar pasten, deden dat afgelopen weekend niet. Vaak wordt er dan gewezen op mentaliteit, maar ik vind niet dat de groep minder gefocust naar deze match toeleefde. We moeten een goede analyse van deze match maken en de juiste lessen trekken.”

Hoge verwachtingen

Dehond benadrukt dat zo’n wedstrijd er eens kan tussenzitten. “Absoluut en iedereen was nadien ook zeer ontgoocheld, wat naar mijn mening positief is. En ik denk dat we daarom ook gemotiveerd zullen zijn om dit komend weekend opnieuw recht te zetten.”

“Nog een laatste keer dit jaar alles uit de kast halen? Ja, het zou goed zijn dat we het jaar met een positief gevoel kunnen afsluiten. Al mogen we zeker niet vergeten dat we er voorlopig al een goede eerste seizoenshelft hebben opzitten.”

“Of de buitenwereld de verwachtingen misschien te hoog legt? Ik denk dat we het aan onszelf te danken hebben dat de verwachtingen hoog liggen. Door het dominante voetbal dat we brengen, wekken we soms de perceptie op dat alles vanzelf gaat. Maar zoals je afgelopen weekend ziet, moeten we top zijn om een goed resultaat te halen”, besluit Dehond.

Lees ook: meer voetbal in 3NA