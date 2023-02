Jordy Van De Walle (Eendacht Aalter): “Verdiende zege tegen leider Voorde-Appelterre”

“We hadden in de eerste helft de wedstrijd al kunnen beslissen. Vroeg in de wedstrijd kwam de bal na een snelle tegenstoot via Emre Dönmez bij mij terecht. Jammer genoeg kon ik de kans niet verzilveren. Nadien scoorden we nog twee keer, maar het doelpunt werd telkens afgekeurd. Eerst een goal van Jens Hoornaert en ook bij een doelpunt van Sam Janssens bleef het doelpuntje in het fluitje van de ref steken. We vergaten onszelf te belonen voor de rust.”

Sam Janssens

Na de rust kreeg Aalter de bezoekers dan toch op de knieën. Van De Walle weet dat het overwicht na de rust heel wat minder was. “Bij de rust hadden we een dubbel gevoel. Een puntje tegen de leider was zeker niet slecht. We hadden evenwel het gevoel dat we op de ingeslagen weg verder moesten en het zaak was om toch voor druk te blijven zorgen. We hadden het na de rust wel moeilijker om kansen bij elkaar te voetballen. Voorde-Appelterre zette hoger druk en kwam zo beter in de wedstrijd. We hadden het geluk dat Benny Rogiest een schot van Michiel Lepage onschadelijk maakte. In het slotkwartier maakten wij dan toch het verschil. Emre Dönmez was tegen zijn ex-ploeg bijzonder gemotiveerd en hij zette Sam Janssens op weg naar de 1-0. In een collectief sterk geheel waren Emre en Sam wat mij betreft de uitblinkers.”

Behoud

Aalter hoopt om zich dit seizoen rechtstreeks te redden. Na een 15 op 15 is het geloof in de goede afloop natuurlijk groot. Van De Walle blikt de toekomst met vertrouwen tegemoet. “De staart roerde zich dit weekend. Eppegem, Wervik en Rumbeke wonnen ook en zo slagen we er niet in om hen verder te verslaan. Maar we krijgen nu heel wat andere ploegen in het vizier en ik ben er dan ook van overtuigd dat we de schaapjes op het droge krijgen. Tegen Anzegem wacht opnieuw een moeilijke opdracht. De nummer vier in de stand is onze tegenstander. Op ons kunstgrasveld voelen we ons goed in onze sas en ook tegen de West-Vlamingen gaan we vol voor de drie punten.”

