Jordy Van De Walle (E. Aalter) na 3-2-bekerwinst tegen Club Roeselare: “Geen conclusies trekken na eerste wedstrijd”

“We hadden maar drie trainingen in de benen en het was onze eerste veredelde oefenwedstrijd. Club Roeselare begon iets eerder te trainen, staat al wat verder in zijn voorbereiding en daar had de trainer ons ook voor gewaarschuwd. Toch waren onze eerste twintig minuten best knap. Een mooie aanval via Jeffrey Verplancke werd afgerond door Jens Hoornaert. Jammer genoeg sputterde de motor dan heel even en bij een prik van de West-Vlamingen klommen zij met een lucky goal langszij. Toch konden we nog voor de rust orde op zaken stellen. Jens Hoornaert werd gehaakt in de zestien en Jelte De Coninck zette de terechte strafschop om. Net voor de rust kon ik een hoekschop van Jens Hoornaert met het hoofd in doel verlengen.”

Moeilijke tweede helft

Een positieve balans bij de rust. Toch was de volgende ronde nog geen feit. Van De Walle vond dat zijn ploeg wat efficiëntie miste. “Na de rust lieten we eigenlijk na om de wedstrijd dood te maken. Jo De Cock kon een mooie kans niet verzilveren en een poging van Jeffrey Verplancke belandde op de paal. Op het uur had doelman Jean Paul Ekongolo geen verhaal tegen een afgeweken vrije trap. Jo De Cock had nog een vierde doelpunt aan de voet. Dat kwam er niet en zo bleef het spannend. Al gaven we eigenlijk niks weg.”

Stage

Aalter trekt volgend weekend naar Geel. Het wordt een afsluiten van de stage. Van De Walle beseft dat hen een moeilijke opdracht wacht. “Het is zo dat we volgend weekend op stage trekken naar Rotterdam. Op de terugrit pakken we die bekerwedstrijd nog mee. (lacht) Al te veel conclusies moeten we niet trekken na die eerste bekerwedstrijd. We houden vooral een goed gevoel over aan die eerste twintig minuten en aan het blok dat we hebben gezet. We bouwen deze week voort op richting competitie.”

Lees ook: meer voetbal in 3NA