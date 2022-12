Jordy Van De Walle (E. Aalter) na 0-4-nederlaag tegen HO Kalken: “Opnieuw pijnlijk, maar we gooien handdoek niet in de ring”

Evenwicht

Aalter kon niet meteen voor sportief wederwoord zorgen. Pas na de rust zag Van De Walle zijn ploeg echt een vuist maken. “Na die teleurstellende start was het wat zoeken voor ons. We herstelden wel het evenwicht, maar op offensief vlak kregen we weinig klaar. Pas na de rust namen we de wedstrijd in handen. Het gevaar was weliswaar beperkt en ook nu zat het niet mee. Een bal van Boris Waegebaert ging tegen de paal. Maak je daar de aansluitingstreffer, dan krijgt de wedstrijd een ander gezicht. Nu moesten we nog meer risico’s nemen en op de duur vielen de ruimtes niet meer te belopen. Zelf zat ik in het wedstrijdslot ook op mijn tandvlees.”

Hartspier

Helemaal onlogisch was het niet dat Van De Walle in het wedstrijdslot door zijn beste krachten heen zat. “In de voorbereiding bleek uit mijn bloedwaarden dat ik een ontsteking van mijn hartspier had. Pas drie weken geleden kreeg ik door de specialist het licht op groen en hervatte ik de trainingen. Vorige week viel in, maar nu werd ik van bij het begin in de ploeg gedropt. De komende weken moet ik dus nog beter worden. De nederlaag tegen Kalken is natuurlijk pijnlijk, maar de gooien de handdoek niet in de ring. We tellen nu zes punten achterstand op Drongen en je kan moeilijk stellen dat het al over en uit is voor ons. Wel jammer dat we volgende week zowel Stijn Van Kerrebroeck als Boris Waegebaert door een schorsing moeten missen. We recupereren wel Jens Hoornaert.”