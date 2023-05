Jordy Timperman neemt met 53 doelpunten afscheid van WS Zarren, dat na 48 jaar ophoudt met bestaan: “Extra aandacht voor mijn lichaam”

voetbal challenger pro league RWDM mentaal klaar voor titelmatch: “Met veel vertrouwen, maar respect tegen RSCA Futures”

Zaterdagavond omstreeks 22.30 uur valt het doek over de Challenger Pro League. Dan weten we wie promoveert naar ‘s lands hoogste voetbalklasse: RWDM of SK Beveren. De Brusselse club ligt in poleposition, maar het zou niet de eerste keer zijn dat David het haalt van Goliath. “Wij onderschatten RSCA Futures, de U23-ploeg van Anderlecht, zeker niet”, klinkt het in koor bij spelers en technische staf van RWDM.