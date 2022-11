Jordy Timperman helpt Zarren met vierklapper voorbij Jonkershove: “Nog voor Nieuwjaar de top vijf induiken”

WS Zarren heeft na twee magere weken de rug gerecht in vierde provinciale A met een klinkende 5-1-overwinning tegen Jonkershove. Een halfuur voor affluiten stond de score nog 1-1-gelijk, maar in de laatste twintig minuten maakte aanvaller Jordy Timperman het verschil door maar liefst vier keer op rij te scoren. Zarren klimt op tot de zevende plaats.

“Het is niet de eerste keer dat ik vier keer wist te scoren in één wedstrijd: ook vorig seizoen slaagde ik hierin tegen Alveringem”, lacht Timperman ons toe. “Een hoogdag voor elke aanvaller. Hoe wij het verschil maakten tegen Jonkershove? Wij waren dominant, maar wisten onze kansen in het eerste uur niet om te zetten in wat doelpunten. Jonkershove kwam amper gevaarlijk, maar wist wel te scoren toen een weggewaaide voorzet ongelukkig in doel belandde. Ze kwamen zelfs ei zo na op voorsprong, maar onze doelman Kenny Sneyaert ranselde een strafschop uit zijn kooi.

“Wij schoten wakker en in de laatste twintig minuten drukten we de bezoekers weg, waarbij ik vier keer de weg naar doel vond. Mijn mooiste treffer? Eén op één met de bezoekende doelman wist ik het leer eens met buitenkant rechts in de verste hoek te plaatsen. Als aanvaller probeer ik met mijn snelheid in alle hoeken en ruimtes te duiken en me zo nuttig te maken voor de ploeg. Met twaalf doelpunten ben ik dit seizoen al goed bij schot.”

Aansluiting maken bovenaan

Zarren klimt dankzij de overwinning op naar een gedeelde zesde plaats in het klassement, naast Beaufort Middelkerke, en op één punt van nummer vijf Kortemark. “We waren gebrand om na een ondermaatse één op zes nog eens de volle buit te pakken”, vervolgt de goalgetter. “In ons 1-1-gelijkspel tegen Fusion Oostende was de mentaliteit niet goed en liepen we tegen een lullige strafschop aan. De week erna slikten we een domme rode kaart in Lo-Reninge en liepen een hele helft lang met een numerieke minderheid achter de feiten aan. Onze zeventien punten na tien matchen is iets minder waar wij op rekenden. Wij willen graag voor Nieuwjaar nog de top vijf in duiken en aansluiting maken met de ploegen bovenaan”, besluit Timperman.