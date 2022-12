Jordy Mathei (Bocholt VV): “Zien nu de keerzijde van de medaille”

“Bij rust was ik echt wel boos. OK, er was die strafschop maar nadien gaven we enkele wenkend mogelijkheden weg. De match had halfweg al gespeeld moeten zijn. Ik heb ze de levieten gelezen en hen er aan herinnerd dat ze bij een zege werden beloond met een avondje ‘stappen’ in Hasselt. Dat hielp blijkbaar, al hebben we ook dit keer veel te veel kansen laten liggen. Het loopt stilaan naar wens en ik had ook niets minder verwacht van een groep waar ik echt wel in geloof. Deze ploeg wordt alleen nog beter en we zien wel waar het schip strandt. Laat de heren nu maar ‘een pint pakken’.”

Of waarom we nog even Jordi Mathei bij de lurven grepen voor ook hij was verdwenen in het Hasseltse nachtleven. “Vraag me niet waarom het voor rust nog zo stroef liep en het was even schrikken toen we een strafschop tegen kregen. We kwamen nadien echter veel beter uit de kleedkamers en toen ze die rode kaart pakten waren we gelanceerd. Het zat de voorbije maanden vaak echt wel tegen maar dit is voetbal en dus is er ook de keerzijde van de medaille. De tegenstander faalt aan de stip, wij niet en een halve kans rolt wel eens binnen. Ik heb het gevoel dat we nu echt wel op dreef komen. Er schuilt meer maturiteit en overleg in de ploeg en we durven weer naar boven kijken. Mits enkele overwinningen staan we weer tussen de mensen en zal de beoogde top vijf niet veraf zijn.”