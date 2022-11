Jordy Mathei (Bocholt VV): “We moeten meer in onszelf geloven”

Voetbal Tweede Nationale BBocholt VV sprokkelde zaterdagavond in extremis nog een puntje tegen promotieploeg FC Lille (2-2) maar het kostte bloed, zweet en (bijna) tranen. De Damburgers leken halfweg klaar voor de nul op twaalf, maar doelschutter Jordy Mathei redde alsnog de Bocholtse meubels met twee treffers. Maar of dat de aanloop vormt naar een spoedige wederopstanding?

We noteerden minuut 90 toen lokale uitblinker Jobbe Dirkx nog maar eens de rechterflank afdweilde en de bal richting kleine rechthoek verstuurde. Sluipschutter Mathei frommelde de bal over de doellijn en zorgde nog voor een onverhoopt puntje. Of ging het achteraf over de twee verliespunten?

Mathei: “Ik blijf altijd strijden tot het laatste fluitsignaal, in voetbal is werkelijk alles mogelijk. Blij? Eigenlijk was ik teleurgesteld dat de scheidsrechter verzuimde die twee extra minuten te laten doorgaan. Ik had het nog wel eens willen zien. Het zou de bekroning zijn geweest voor een tweede speelhelft waarin we toch duidelijk de betere ploeg waren.”

Begrijpelijke taal, al volstond één en ander niet om de pijnlijke momenten van drie kwartiertjes vroeger weg te wissen. Welgeteld anderhalve kans voor de bezoekers resulteerde in zowaar twee treffers terwijl een vrachtje Bocholtse kansen niet volstond om te scoren. Met alle gevolgen voor het toch al beschadigde vertrouwen bij de lokale spelers, die niet verder kwamen dan steriel angstvoetbal en bijna-uitglijders.

Knokkers

Matheï: “Ik weet het, minstens eentje had voor rust moeten zitten. Maar eerlijk gezegd, wat ons overkwam met die twee tegengoals is onvoorstelbaar. Het zegt veel over de fase die we als ploeg doormaken. Waarom het bij ons allemaal zo stroef loopt? Moeilijke vraag, al denk ik dat we vooral nood hebben aan enkele knokkers, spelers die het duel niet schuwen en er hun kop voor leggen. Onze nieuwe aanwinst Seppe Brulmans zou wat dat betreft wel eens de juiste man kunnen zijn.”

“Ook ik had eerder moeten scoren, maar terwijl ik voorheen wel eens het hoofd liet zakken als het niet lukte weet ik nu dat er nog mogelijkheden komen. Dat bleek dit keer gelukkig ook zo. Je moet als spits gewoon klaar zijn om die volgende kans in dankbaarheid te aanvaarden en tegen de netten te knallen. Dus ja, we mogen blij zijn dat we toch nog dat ene puntje gepakt hebben. We hebben karakter getoond en dat moeten we nu onthouden voor het vervolg. Wat deze ploeg echter dringend nodig heeft is zo’n deugddoende overwinning. Ik weet wel zeker dat we dan weer naar boven kunnen kijken. Moet ook, deze ploeg heeft voldoende in huis om de top vijf te ambiëren. Laat ons nu meenemen wat in de tweede helft wel lukte en meer in ons zelf geloven.”

Bocholt - Lille 2-2

Bocholt VV: Wertelaers, Zotti, Lenaerts, Doms, Dirkx, Vandersmissen (67’ Bussels), Azevedo, Paesen, Cascio, Regales, Mathei.

KVC Lille: Pauwels, Van De Kerkhof, Brouwers, Bostanci, Hannes, Delen, Mariën, Meynendonckx (88’ Laureyssen), Wynants (78’ Gerritsen), Truyers, d’ Huyvetter.

Doelpunten: 18’ Hannes (0-1), 29’ Delen (0-2), 76’ Mathei (1-2), 90’ Mathei (2-2).

Gele kaart: Paesen.