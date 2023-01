Jordy Mathei (Bocholt VV): “Ik zie geen redenen voor een drama”

Na de sterke reeks van december trok al wat Bocholt heet met vertrouwen richting Bilzen. Werd titelkandidaat Belisia vooraf een heuse waardemeter genoemd, negentig minuten later stond Bocholt VV er maar bleek bij. Nietwaar Jordy?

“Ik weet het echt niet meer. Dit is een wel zeer wisselvallig seizoen en voorspellingen zijn zelden realistisch. Bekijk de cijfers en de rangschikking maar, hadden we afgelopen weekend gewonnen was de top drie in beeld en zonder die reeks van afgelopen december stonden we haast onderin. Een neutrale fan spreekt dan van een boeiend seizoen, ik zie vooral vraagtekens.”

Kroketten

“Natuurlijk beschikt Bocholt dit seizoen over een jeugdige spelersgroep en dan kan het nauwelijks anders dan dat de resultaten wisselvallig zijn. Als je dan ook nog op bezoek gaat bij een titelkandidaat, kort voor de match bovendien blijkt dat we met Rune Doms een schakelfiguur op het middenveld moeten missen en het ook nog tegen zit tijdens de match, weet je dat het moeilijk wordt. Cruciaal was het feit dat Belisia net voor de rust kon scoren na een slippertje bij ons en dat Bilzen nadien rustig en met vertrouwen aan de tweede helft kon beginnen.”

“Hadden er een aantal te veel kroketten gegeten tijdens de feestdagen, mochten we van een soort off-day spreken bij ons? Geen idee. En ook ik was eerlijk gezegd niet op mijn best. Wat ik wel weet is dat men hier nu geen drama van hoeft te maken. Als je enkele keren op rij wint, weet je dat er op een dag een nederlaag zal volgen.”

“Het is nu zaak zaterdag snel revanche te nemen, dat zijn we aan ons zelf verplicht en het zou die avond in Bilzen snel doen vergeten. Al mag je er van op aan dat Turnhout ons opwacht met het mes tussen de tanden. Die jongens hebben de punten misschien nog meer nodig dan wij en weten ook dat het slechte speelveld van hen in ons nadeel is. Laat ons dus geen nodeloze energie meer verspillen aan wat voorbij is , maar zaterdag alles uit de kast halen voor die revanche…”

FC Turnhout - Bocholt VV op zaterdag 14 januari om 19.30 uur.

