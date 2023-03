Jordy Mathei (Bocholt VV): “Angst deed ons de das om”

Bewogen maar vooral ook pijnlijk avondje voor Bocholt VV dat zaterdag van een kale reis terug kwam uit het Antwerpse. Leek het Bocholtse feestje net na de koffie al in zicht, de lokale City Pirates speelden alsnog een fameuze ommekeer bij elkaar. Van 0-2 binnen de kortste keren naar 3-2, laat Jordy Mathei (27) dat maar eens uitleggen.

“Niet te snappen, mag natuurlijk nooit gebeuren…”, veel verder kwam de Truiense doelschutter niet met zijn uitleg. Juist hij was immers de man wiens naam na minuut 48 al twee keer op het scorebord was verschenen. Eerste kon hij de rebound na een lobbal van Bussels tegen de lat keurig verzilveren, net na de koffie was het wederom bingo nadat Vandersmissen de spits op weg had gezet naar een riante 0-2. Boeken toe? Op naar de vierde Bocholtse zege op rij? Niet dus.

“We hadden de zaken goed onder controle tot zij even later konden scoren uit een stilstaande fase. Het spelbeeld veranderde helemaal omdat er ineens iets anders in onze ploeg kroop. Angst, paniek…wie zal het zeggen. Zoals dat de voorbije maanden al zo vaak het geval was leek het alsof we bang waren dat het nu helemaal fout zou gaan. De gelijkmaker volgde even later en was een nieuwe klap. We vergaten helemaal te voetballen, kwamen niet graag meer aan de bal en maakten natuurlijk foutjes als het toch zo ver was. Finaal kregen we dan toch nog de genadeslag. Hoe dat komt? Angst om te verliezen zeker?”

Pijnlijk

Wat al even in de Merksemse lucht hing viel er net voor affluiten dus toch uit toen een lokale aanvaller -vogelvrij bij een hoekschop- mocht binnen koppen en de aanzet geven voor een lokaal feestje. Niet zo voor de man die dan wel twee keer kon scoren, maar finaal niet zou oogsten.

“Ik had liever niet gescoord en toch punten gepakt. Dat is me dit seizoen al overkomen in Tongeren en ik hoop dat het daar bij blijft. Pijnlijk, maar laat me je verzekeren dat we echt wel verrast waren door een ploeg die veel sterker bleek dat wat we uit de rangschikking kunnen opmaken. De correcte uitslag was volgens mij een gelijkspel en dat ene puntje had ons -gelet op de uitslagen van de concurrentie- nog deugd gedaan. Geen man over boord echter, na zo’n sterke reeks volgt altijd wel ergens een nederlaag. Aan ons nu om volgende week één en ander recht te zetten tijdens de ongetwijfeld pittige derby tegen Belisia.”

City Pirates: Verbist, Cloetens, Van Cauwenberg, Van Den Bogerd, El Mokadem, Omeruo (55’ Ugoh), Borges, Somers, Ernst (82’ Sawaneh), Wilms, Kromah (68’ Van Hove).

Bocholt VV: Pinxten, Zotti, Lenaerts, Dirkx, Doms, Cascio, Brulmans, Bussels (86’ Jacobs), Vandersmissen, Azevedo (79’ Boonen), Mathei.

Doelpunten: 29’ Mathei (0-1), 48’ Mathei (0-2), 55’ Somers (1-2), 69’ Ugoh (2-2), 87’ El Mokadem (3-2).

Gele kaarten: Borges, El Mokadem, Kromah.