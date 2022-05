Jordy Maluka en Tempo Overijse doen nog mee voor promotie na winst tegen Pelt: “Naar tweede amateur gaan met dit team zou geweldig zijn”

Tempo Overijse greep zaterdagavond zijn laatste strohalm voor promotie naar tweede amateur. De derdenationaler won met 2-1 van Esperanza Pelt en mag zich dus opmaken voor een laatste wedstrijd in de eindronde, volgende week in en tegen KM Torhout.

“Het was een wedstrijd die we absoluut wilden winnen”, zegt Jordy Maluka. “We begonnen heel goed met een doelpunt na enkele minuten en dat bracht ons meteen in de goede dynamiek. We hebben daarna de tijd genomen om het tweede doelpunt te maken. We controleerden de wedstrijd van het begin tot het einde. Het tweede doelpunt viel op het juiste moment.”

De 2-0 kwam er twintig minuten voor affluiten. “Na een overtreding op Focant in het zestienmetergebied ging de bal op de stip. Ik wist deze zonder stress om te zetten. Ik scoor al mijn penalty’s op training, dus het was normaal dat ik het ook in de wedstrijd deed en ik wilde het team absoluut helpen.”

“Al bij al een vlotte zege? Ja, een zeer verdiende overwinning. Na de nederlaag tegen Lebbeke moesten we direct terug de rug rechten.”

Tweede kans

De Overijsenaren spelen volgende week tegen KM Torhout dat dit weekend Diest met maar liefst 5-0 opzijzette. “Dat we dus een sterke tegenstander voorgeschoteld krijgen? Ik weet het niet. Ik ken het team waar we tegen gaan spelen niet goed, maar op dit niveau is alles mogelijk.”

“Iedereen is gemotiveerd. We hadden een beter resultaat moeten neerzetten tegen Lebbeke (0-3-nederlaag). We hebben een tweede kans en zullen er alles aan doen om er niet opnieuw naast te grijpen.”

Het is nog niet zeker of Maluka volgend seizoen ook nog in Overijse speelt. “Ik focus me op het einde van het seizoen met Overijse. We zullen zien. Naar tweede amateur promoveren met dit team zou geweldig zijn, maar op dit moment heb ik nog geen beslissing genomen over mijn toekomst”, besluit Maluka.

Tempo Overijse: Van Gijzeghem, De Maeyer, Verdoodt, Delorge, Cocchiere, Dehond, De Jonge, Maluka (95' Verlinden), Focant (94' Libois), De Groodt, Vandervondelen.

FC Esperanza Pelt: Van Dael, Adriaans Bob Adrian, Geebelen (45' Rijkers), Mulder Siebren (72' Smolders), Meeus, Chraou (72' Vankemenade), Bostanci, Palmans, Ponet (85' Maxhuni), Vandenputte, Ella Ella.

Doelpunten: 2' Dehond (1-0), 71' Maluka (2-0, strafschop), 96' Meeus (2-1).

Geel: Focant, Meeus, Adrianus Mulder, Vandervondelen, Dehond, Verdoodt, Ella Ella, Ponet en Vandenputte.



Lees ook: meer voetbal in derde nationale A