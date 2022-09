Jordy Maluka en Tempo Overijse behouden perfect rapport: “Dat andere ploegen ons dé titelkandidaat vinden? Daar letten we niet op”

“Over het algemeen was het geen moeilijke match, wel hebben we onszelf laten schrikken door heel vroeg een doelpunt te incasseren. Dat was ook hun enige kans”, verklaart Jordy Maluka. “We konden gelukkig goed terugkomen net zoals we dat vorige week in Kalken (2-4-overwinning) hebben gedaan. Dit was mogelijk dankzij onze goede fysiek, maar ook door alle spelers op de bank die momenteel heel veel bijdragen.”

“Hoe het komt dat we nu al een paar keer minder beginnen aan de wedstrijd? Misschien ligt het aan een gebrek aan concentratie van ons of is het zo dat het andere team alles geeft in de eerste vijftien minuten. We stellen onszelf de vraag hoe we dit best kunnen vermijden.”

Het was Maluka zelf die enkele minuten voor de rust de bordjes in evenwicht wist te hangen vanaf de stip. “Ik leidde een actie in en Cocchiere had de 1-1 aan de voet, maar een tegenstander raakte de bal met zijn hand. Zo kregen we een penalty en die scoorde ik. De 1-1 bracht ons voor de pauze terug in het spel.”

Meer en beter

“Hoe ik onze competitiestart bekijk? Positief, want we zitten aan een negen op negen en dat is een betere start dan vorig jaar. Persoonlijk zou ik ook zeggen dat het vrij goed gaat, want ik ben tot nu toe in alle wedstrijden beslissend geweest. Zo maakte ik twee doelpunten en gaf ik één assist. Maar ik wil dit seizoen meer en beter doen.”

De tegenstanders beginnen steeds vaker naar Tempo Overijse te kijken als het gaat over dé titelkandidaat. “Daar letten we niet op. We hadden een geweldige campagne in de Beker van België, die ons in een goede vibe heeft gebracht. We zijn waar we moeten zijn.”

“Hoe ik vooruitblik? Momenteel gaan we heel rustig vooruit van week tot week. Mijn eerste doel is om het beter te doen dan vorig jaar”, besluit Maluka.

Tempo Overijse: De Vriendt, De Maeyer, Verdoodt, Van Dyck, Sarkic, Delorge, Cocchiere, Dehond (88’ Van Den Steen), Maluka (90’ De Neef), Barreiro Arca, Houssane (79’ De Jonge).

Roeselare-Daisel: Degrendel, Vandelannoitte, Defevere, Dejonghe, Van Heuverzwyn (89’De Meulenaere), Bakelandt, Descheemaecker, Libbrecht (64’ Vanhuyse), Moyaert, Prinsier (79’ Coudron), Schmisser.

Doelpunten: 12’ Descheemaecker (0-1), 38’ Maluka (1-1, strafschop), 60’ Houssane (2-1), 86’ De Jonge (3-1), 90’ Van Den Steen (4-1).



Lees ook: meer voetbal in 3NA