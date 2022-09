Jordy Maes (Merelbeke) voor thuismatch tegen Harelbeke: “Enkel de drie punten tellen”

Vorig seizoen speelde KFC Merelbeke op de vierde speeldag om de leidersplaats bij Lokeren-Temse. Precies een jaar later telt het slechts één punt en deelt het de laatste plaats met Erpe-Mere United en Zelzate. “Dit was niet de start waarop we hadden gehoopt”, klinkt het niet verrassend bij doelman Jordy Maes. “Het contrast met vorig jaar is veel te groot.”

“Het klopt dat we al tegen drie hele goeie ploegen speelden, maar zelf waren we nog geen enkele keer met alle vijftien spelers top. Dat is ook iets wat we nodig hebben om punten te pakken. Deze situatie mag vooral geen mentale kwestie worden. We moeten dus zo snel mogelijk aanknopen met een overwinning om daarop verder te bouwen.”

Bitsige ploeg

Merelbeke staat voor drie West-Vlaamse tegenstanders uit de rechterkolom. Vooraleer Jong Essevee en Gullegem aan de bak komen, is zondag Harelbeke te gast. “Nu is het tijd om punten te pakken. Wat mij betreft is het eigenlijk al van moeten, anders wordt het een heel lang en lastig seizoen.”

“Van de duels tegen Harelbeke vorig seizoen herinner ik mij een aantal opstootjes. Harelbeke is een heel erg bitsige ploeg, maar zeker geen slechte. Wij moeten vooral van onze eigen kwaliteiten uitgaan en mogen ons niet laten vangen door in hun spel mee te gaan. We moeten er als ploeg staan. Zondag tellen enkel de drie punten. De manier waarop is niet belangrijk.”

Nul is heilig

Om de kansen op een overwinning te vergroten, hoopt Merelbeke op een sterke prestatie van de doelman. “De nul is heilig”, zweert Maes. “Vorig seizoen slaagden we erin om twaalf clean sheets te pakken. Dat geeft een team ook vertrouwen. Dit jaar kregen we in elke wedstrijd twee doelpunten tegen.”

“Daar kan ik niet tevreden mee zijn, ook al zaten er drie strafschoppen tussen. We winnen én verliezen als ploeg. Zondag twee doelpunten slikken zou me niks uitmaken als we er zelf drie binnen trappen. Ik zou er zelfs voor tekenen”, besluit de keeper.

Lees ook: meer voetbal in 2NA