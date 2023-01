Jordy Maes en Merelbeke lopen op Torhoutse counters: “We hadden misschien vrede moet nemen met een punt”

KFC Merelbeke is er niet in geslaagd om KM Torhout op eigen veld te kloppen. De West-Vlamingen verlengden hun ongeslagen reeks tot zeven met een 3-1-overwinning. “Het is nooit gemakkelijk op Torhout”, aldus doelman Jordy Maes. “Ik ben er al vaak gaan spelen en kon er nog niet veel winnen. Ook hun plaats onderaan de rangschikking bedriegt, want sinds Geert Versavel er trainer is verloren ze niet meer.”

“De wind speelde een belangrijke factor en door een ongelukkige own goal van Gillis Verhelst werd het 1-0. De rest van de eerste helft kwamen we er helemaal niet aan te pas. We geraakten niet in ons voetbal en wisten dat we de tweede helft anders moesten aanpakken. Na de pauze konden we hoger druk zetten, werden we beter en dat resulteerde in een aantal kansen en de 1-1 via Niels Verheyden.”

Tegen de lamp gelopen

Merelbeke zocht de overwinning maar liep op het mes van Torhout. Thuisspeler Vandekerckhove maakte er in de 85ste en 90ste minuut respectievelijk 2-1 en 3-1 van. “We voelden dat er nog meer in zat en bleven vol voor de zege gaan. Met Nico Binst kregen we twee mogelijkheden op de voorsprong, maar die gingen er net niet in.”

“Ik ben er zeker van dat we de volle buit hadden gepakt als het 1-2 was geworden. Dat gebeurde niet en in onze drang naar voren liepen we tegen de lamp. Torhout maakte gebruik van de ruimte in de omschakeling om twee keer te scoren. Misschien hadden we in de slotfase vrede moeten nemen met een punt.”

Tevreden over heenronde

Door de nederlaag zakt Merelbeke naar de achtste plaats. “Heel lang moeten we hier niet bij stilstaan, want op Torhout kan je verliezen. Het was de laatste match van de heenronde. Als we die in zijn geheel bekijken mogen we met 26 punten en een achtste plaats tevreden zijn.”

“Januari wordt een belangrijke maand. Volgende week gaan we naar Oudenaarde, dat zaterdag nog knap won van Oostkamp. Daarna krijgen we Zelzate en Sparta Petegem op bezoek. We moeten punten pakken als we bovenin willen blijven meedraaien.”

Contractverlenging

De doelman is tevreden bij Merelbeke en bereikte afgelopen weekend een akkoord om er een vierde seizoen bij te doen. Ook Max De Ruyver, Milan De Mey, Mikaele Falzone, Amine Hilal, Dean Van Den Winckel, Merijn Rogiers en Ward Bernaerts bevestigden een verlengd verblijf bij KFC Merelbeke. Yentel Van Keer (KVC Borsbeke) is de eerste inkomende transfer.