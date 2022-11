Jordy Lokando pakt met VW Hamme volle pot op Kalken: “Hopelijk zijn we nu echt vertrokken”

Vooraf keek men in Hamme toch wel een beetje op naar de verplaatsing naar de Kalken. De tegenstander manifesteerde zich de voorbije maanden als een vaste waarde in de top van vijf van derde nationale A. Vigor was nog zoekende naar zichzelf. De Hammenaren behaalden evenwel een vlotte winst. Mbow - vorige week ook al uitblinker - opende al na twee minuten de score. Nadien kwam Hamme wel onder druk te staan, maar het team hield stand. In de slotfase kon Lokando op de stip de 0-2-eindcijfers op het bord zetten.

Jordy Lokando

In de slotfase van de match nam Jordy Lokando alle twijfel weg. “We behaalden een mooie en verdiende overwinning. We openden natuurlijk sterk met dat vroege doelpunt. Mbow stond op de juiste plaats om een goede actie af te ronden. Nadien kregen we niet zo veel kansen meer voor de rust, maar we hadden wel het gevoel dat we alles onder controle hadden. Over de penaltyfase op het einde van de match kon weinig discussie bestaan. Ik zette de doelman op het verkeerde been en meteen was de match gespeeld.”

Goede reeks

Jordy Lokando ziet zijn ploeg groeien. “Hopelijk zijn we nu echt vertrokken en rijdt de trein weer op het juiste spoor. Hoewel er zeker goede momenten waren in de aanhef van het seizoen, kenden we toch wel een beetje een valse start. Dat geldt ook voor mij. Ook ik had goede momenten, maar had al meer moeten scoren. Alles kan altijd beter. Door die recente zes op zes krijgen we stilaan weer aansluiting met de top vijf en dat was voor de start van de competitie toch de bedoeling. Hopelijk kunnen we nu een reeks neerzetten. Volgend weekend nemen we het in eigen huis op tegen Voorde-Appelterre. Onze komende tegenstander duelleert momenteel met Tempo Overijse om de eerste plaats. We mogen ons dus aan stevig weerwerk verwachten.”

Ploegen en doelpunten

Kalken : Baele, De Wilde, Vrijens (71' De Corte), Cools-Ceuppens, Van Der Eedt, Caryn (18' Poppe), Buyl, Baes, Heirewegh, De Brabander, Bonny (15' Cnockaert)

Hamme: Van Haver, Goossens, W. Ponnet (75' Lokando), Mbow (75' Mory), Penneman, Van Osselaer (59' Ertürk), De Witte, Huygens (32' Smet), Bouhlamoum, Claeys, Beau Ponnet

Doelpunten : 2' Mbow (0-1), 86' Lokando (0-2).

Geel : Poppe, Bouhlamoum, Beau. Ponnet.