Jordy Lokando pakt met VW Hamme punt in Wielsbeke: “We mochten wat gretiger zijn”

Hoe heeft men bij Vigor Wuitens de puntendeling in Hamme ervaren? Jordy Lokando is eerlijk in zijn antwoord. “Het werd een moeilijke namiddag. Wielsbeke kwam sterk voor de dag op een moeilijk te bespelen veld. Als we op ons best zijn, moeten we altijd van die ploeg winnen. Dat was deze keer niet helemaal het geval. We kwamen nog wel op voorsprong, maar die bonus werd door de thuisploeg omgebogen in een 2-1-achterstand. In de slotfase konden we alsnog op gelijke hoogte komen. We hadden daar wel een terechte strafschop voor nodig (handspel, red.). Wielsbeke manifesteerde zich als een fysieke ploeg, ze speelden gezond agressief. Zij waren wat vinniger, wij mochten wat gretiger zijn. Vooral in het begin van de tweede helft kenden we een mindere periode. Nadien kwamen we wel nog opnieuw in de match.”