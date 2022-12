Jordy Lokando bezorgt VW Hamme de volle pot in Rumbeke: “Dit is een plezante afsluiter van het jaar”

Jordy Lokando scoorde het enige doelpunt van de partij. Het is niet voor het eerst dat de middenvelder zich tot matchwinnaar mag kronen bij Vigor. “Dat klopt inderdaad. Twee weken geleden lukte ik op Jong Lede ook al de enige treffer in de match. Uiteraard is het bijzonder leuk dat die twee doelpunten zes punten opleveren, maar ik wil toch benadrukken dat dit het gevolg is van een sterke ploegprestatie. Over de negentig minuten bekeken is deze overwinning helemaal terecht. We brachten opnieuw mooi voetbal. Dit is een plezante afsluiter van het jaar.”

Perfecte bal in de diepte

Vigor Wuitens vatte de koe onmiddellijk bij de horens. Jordy Lokando knikt instemmend. “In de eerste helft kon Rumbeke op een voorzet vanop de rechterflank één keer voor dreiging zorgen. Meer niet. Wij troffen twee keer het doelhout. Op zich was het spel wel nog evenwichtig. In de tweede helft gingen we op zoek naar de winnende treffer. Twintig minuten voor affluiten kwam die er ook. Jim Van Osselaer speelde de bal perfect in de diepte. Ik kwam in een één-tegen-één-situatie terecht, waaruit ik kon scoren. Door deze overwinning trekken we de lijn van de laatste weken gewoon door. Hamme is dit seizoen een diesel. We kwamen traag op gang. Misschien te traag. Nu komen we evenwel helemaal onder stoom. De komende maanden moeten we alleszins onze plaats in de top vijf vasthouden. Als we dit niveau kunnen aanhouden, mogen we zelfs naar de top drie kijken. Onze matige start heeft volgens mij twee verklaringen. Een aantal nieuwe spelers moesten ingepast worden. Daarnaast moesten we meer geloven in onze kwaliteiten.”

Winterstop

De spelersgroep heeft nu even vrij. Jordy Lokando blikt vooruit. “We zijn vrij tot begin januari. We hervatten de competitie op 15 januari. Dan nemen we het in eigen huis op tegen Wolvertem-Merchtem. De heenmatch verloren we met 5-1. Niemand is dat vergeten. We hebben in januari dus iets goed te maken.”