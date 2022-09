Jordy Elens (RC Hades): “We ontvangen Belisia met het nodige vertrouwen”

“Inderdaad een droomscenario”, valt Jordy Elens, de maker van het doelpunt in Lyra-Lierse, met de deur in huis. “Vorig seizoen werden de derby’s tegen Belisia telkens een brilscore. Tijd om daar verandering in te brengen. In Lyra-Lierse speelden we een goede partij. Al ben ik eerlijk genoeg om toe te geven dat een gelijkspel meer op zijn plaats was. Het zal ons worst wezen (lacht). Drie gouden punten uit bij een titelkandidaat kan ons alleen maar het nodige vertrouwen schenken. Je ziet een voorbereiding zegt niet alles.”

Van centrale verdediger naar middenvelder

Belisia

“Wat we mogen verwachten van Belisia? Ze speelden 2-2 gelijk tegen Sporting Hasselt. Vorig seizoen waren de Bilzenaren lang in de running voor promotie. Ze hebben opnieuw een stevige ploeg en ik verwacht een pittige derby. Vorig seizoen werd het een ramp voor ons. Niet dat we zo slecht speelden, maar te vaak een gelijkspel. Met een draw schiet je weinig op hé. Hopelijk kunnen we thuis winnen en zijn we vertrokken voor een mooi seizoen. De kern is in mijn ogen versterkt. De nieuwkomers vallen mee en de sfeer in de kleedkamer is fantastisch. Het is ook de bedoeling om ons scorend vermogen omhoog te krikken, want daar wrong vorig seizoen het schoentje. De ambitie is een rustig seizoen draaien met regelmatig eens een uitschieter. Hopelijk de eerste tegen Belisia”, besluit de 23-jarige Elens.