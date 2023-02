Jordy De Koker en Diegem Sport verliezen topper tegen nieuwe leider Hades: “Scherpte voor doel ontbrak”

Na vijf wedstrijden zonder nederlaag beet Diegem Sport dus nog eens in het zand. Het had tegen topper Hades nochtans anders kunnen lopen. “Al na vijf minuten werd aanvaller Aaron Sulejmani in de rechthoek neergehaald”, zegt Jordy De Koker. “Als we die strafschop hadden benut, was dat een ideaal scenario geweest. We krijgen de laatste tijd immers amper doelpunten tegen. Daimy Deflem kon echter niet scoren vanop de stip. De rest van de wedstrijd waren er amper kansen langs beide zijden. Het was duidelijk dat de ploeg die het eerst scoorde veel kans zou hebben om aan het langste eind te trekken. Wij hebben wel geprobeerd, maar veel kansen konden we niet creëren. Daarvoor ontbrak het ons aan scherpte op de tweede bal. Ook Hades was niet echt gevaarlijk. Onze doelman Dean Michiels moest slechts één keer ingrijpen. Het veld lag er niet heel goed bij, maar voetballend was het gewoon aan beide kanten niet goed genoeg.”

Late winning-goal

Het venijn zat hem dus in de staart. Het begon met de uitsluiting voor thuisverdediger Yannis Beersaerts. “Hij ging in duel met zijn tegenstrever die neerging. Hoewel Lander Van Lautem nog in de buurt was, oordeelde de ref dat het ging om een overtreding op een speler die alleen op doel afging. Kort nadien werd een verre voorzet doorgekopt en de bal viel goed voor een bezoeker. Diens schot week af op mijn hand waardoor de bal over Dean in doel belandde. Jannes Bautmans trok dan nog mee naar voren om ballen door te koppen, maar scoren zat er niet meer in. De scherpte voor doel ontbrak. Jammer dat we in het slot een punt uit handen gaven, maar langs de andere kant is Hades een heel sterke tegenstrever. We hadden – zeker voor eigen publiek – graag gewonnen, ook al om uitzicht te behouden op de derde plaats. De organisatie stond er. Iedereen heeft ook zijn taak uitgevoerd, maar we hadden meer moeten doen met de paar kansjes die we kregen”.

Centraal in de defensie

De 24-jarige De Koker speelde ook tegen Hades niet centraal op het middenveld, maar schoof een linie achteruit. “Sinds het uitvallen van Jannes Bautmans sta ik centraal achterin in een driemansdefensie. Ook nu Jannes terug is, speelde ik achteraan. Het is heel anders voetballen. Veel minder lopen vooral. Maar ik heb er geen probleem mee. Ik speel waar de trainer me nodig heeft. Het ploegbelang primeert. Cedric Mertens is opnieuw inzetbaar en viel in het slot in. Of ik vanaf volgende week mijn plaats op het middenveld terug zal innemen? Totaal geen idee. Iedereen is stilaan opnieuw inzetbaar. We zien wel wat de coach in petto heeft.”

De Koker verwacht niet dat de nederlaag tegen Hades sporen zal nalaten. “We moeten gewoon verder gaan zoals we bezig waren. Zaterdagavond tegen Lille United komt het erop aan om opnieuw punten te pakken. Makkelijk wordt dat niet. De thuisploeg beschikt over een stevig geheel. In de heenmatch scoorde Yentl twee keer. Hij bracht ons na de gelijkmaker van Lille snel op voorsprong en nadien speelden we de wedstrijd verstandig uit.”

Diegem: Michiels, Beersaerts, Bautmans, De Bouw (87’ Mertens), Struys, De Koker, Deflem, Denayer, Gody, Mauën (72’ Van Lautem), Sulejmani (79’ Mpanzu).

Hades: Gijbels, Leyssens, Gueroui, Bongiorno (90’ Kaygan), Cinti (80’ Claes), Celen, Jacquemyn, Van Ratingen, Elens, Caubergs, Convents (69’ Verbeeck).

Doelpunt: 87’ Caubergs (0-1).

Geel: Convents, Vanratingen, Leyssens, Van Lautem.

Rood: 86’ Beersaerts.