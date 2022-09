Jordy De Koker en Diegem Sport openen competitie tegen FC Cappellen: “Ik kijk ernaar uit”

“FC Cappellen is een stevige ploeg die vaak meedraait in de top vijf”, aldus centrale middenvelder Jordy De Koker die aan het einde van deze maand zijn 24e verjaardag viert. “In de vorige campagne speelden we op het einde van het seizoen tegen de Antwerpenaren (1-0-verlies, red.). Het was een voetballend sterk geheel met veel lengte en kracht dat sterk aan elkaar hing. Als het team hetzelfde gebleven is, wacht ons meteen een zware dobber. We zullen scherp van start moeten gaan, want anders wordt het moeilijk. Dat geldt trouwens voor elke wedstrijd. Om punten te pakken moeten we altijd voluit gaan. Ik kijk er in de laatste weken van de voorbereiding in ieder geval telkens naar uit om aan de competitie te beginnen.”