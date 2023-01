Jordy Bouts kiest voor Tour de Tietema-Unibet: “Ik liet een fijne job staan voor een nieuw koersavontuur”

Bas Tietema komt zelf uit het peloton en raakte ook bij ons bekend omwille van zijn stunts als journalist/Youtuber op televisie. Dit jaar stampte de Nederlander een eigen team uit de grond. Jordy Bouts is een van de renners. “Bas Tietema is inderdaad medeoprichter van Tour de Tietema-Unibet. In augustus maakte hij bekend dat hij met een continentale ploeg wou uitpakken. Hij polste me vrij snel, maar op dat moment moest ik het nieuws nog stilhouden. Er moesten nog een aantal zaken geregeld worden. Dat is intussen gebeurd. Tietema is enorm innovatief, hij barst van de ideeën. Soms zijn het slechte, maar vaak ook geweldige plannen waar hij zit op te broeden. Het is in elk geval fantastisch hoe hij op korte tijd sterke partners en topmateriaal wist te vinden. Hoe Tietema bij mij is terechtgekomen? Ik reed al bij een Nederlandse ploeg (Beats Cycling, red.). Misschien was dat een voordeel. Feit is dat Tietema de beste continentale renners uit de Benelux steeds in de gaten heeft gehouden.”