Jordy Bouts haalt podium in Eurode Omloop: “Tevreden met derde plaats, al kwam ik om te winnen”

Wielrennen elites z/cJordy Bouts (26) heeft zich getoond op Nederlandse wegen. De Zemstenaar werd derde in de Eurode Omloop. Deze wedstrijd telt mee voor de Nederlandse topcompetitie. Bouts is aan een goed seizoen bezig en hoopt zich nog enkele keren in de kijker te rijden. Naar volgend seizoen toe liggen immers nog alle opties open.

In Nederlands Limburg kreeg Jordy Bouts een lastige omloop voorgeschoteld. Dat was vooraf ook geweten. “De Eurode Omloop wordt gereden op een lokaal circuit van tien kilometer. Per ronde moesten er twee hellingen overwonnen worden. Als je weet dat er zeventien ronden dienden afgelegd te worden, weet je meteen dat het een zware bedoening was. Vanaf de start werd er ook meteen selectief gekoerst. Er waren veel aanvalspogingen, maar de ploegmakkers waren attent vooraan.”

Wisselend wedstrijdbeeld

Het koersscenario was wisselend. Jordy Bouts stelt dat er constant groepvorming was. “Soms reden we eens met twintig, weg, soms dikte de kopgroep weer aan tot een veertigtal vluchters. Op twee ronden van het einde kon ik samen met drie Nederlanders ontsnappen: Rick Pluimers, Peter Schulting en Frank van de Broeck. Op de laatste klim legde ik al mijn troeven op tafel. Ik kon wegrijden, maar na anderhalve minuut kwamen mijn drie belagers weer op gelijke hoogte. Ik dacht nochtans dat ik een definitieve kloof had kunnen slaan. In de sprint had ik mijn cartouche verschoten. Het was bovendien een hectische laatste kilometer met enkele bochten in de finale. Uiteindelijk ben ik tevreden met mijn derde plaats, al kwam ik om te winnen. De winst ging naar Rick Pluimers van Jumbo-Visma.”

Programma

Het seizoen loopt ook bij de elites zonder contract stilaan ten einde. Wat verwacht Jordy Bouts nog van de laatste koersweken? “Het is jammer dat de ploeg (BEAT, red.) niet veel grote koersen meer afwerkt. Vrijdag is er in Koolskamp het Kampioenschap van Vlaanderen. Zondag is er nog een grote koers in Nederland. Beide wedstrijden worden echter op een vlak parcours gereden, zodat ik iets zal moeten verzinnen om me te tonen. Nadien is het even rustig. In oktober volgen nog de Ardennen Classic en Binche. Naar volgend seizoen is er nog niets beslist. Ik heb er een goed seizoen opzitten en hoop om nieuwe stappen te kunnen zetten. De nabije weken zullen meer duidelijkheid brengen.”

Lees ook: meer wielrennen