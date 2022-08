Jordie Briels (KFC Diest) beseft een week voor de competitiestart dat er nog werk aan de winkel is: “Ik zie het positief in, maar we hebben nog veel tijd nodig”

Wat mogen we het komende seizoen verwachten van KFC Diest? Financiële perikelen brachten de Warandeclub een maand geleden plots in de problemen, maar er werd uiteindelijk toch een doorstart genomen. Geen evidente situatie, dus het lijkt logisch dat er een week voor de competitiestart nog flink wat vraagtekens zijn.

“Er is inderdaad veel gebeurd”, beaamt kapitein Jordie Briels. “Er leek geen vuiltje aan de lucht te zijn, tot het plotse vertrek van de voorzitter aangekondigd werd. Nadien is het allemaal heel snel gegaan. De club heeft even aan een zijden draadje gehangen, maar Johan Haesevoets heeft een reddingsboei gegooid. Wat de huidige mensen van het bestuur op een paar weken tijd moesten zien te klaren, daar heb je normaal gezien een jaar voor nodig. Chapeau voor wat zij gepresteerd hebben, maar het is duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is.”

Plaats acht tot twaalf

Heel de situatie heeft uiteraard ook gevolgen voor de sportieve ambities. “Klopt”, weet Briels. “In plaats van een ploeg te hebben die mee kan strijden voor het kampioenschap, gaan we nu pakweg naar plaats acht tot twaalf moeten mikken. Dat is lastig om mee om te gaan, maar goed. Het is nu zo. We zullen weer vanaf nul moeten beginnen. David Habarugira en ik zijn de enige ervaren mannen die nog overblijven. Voor de rest zitten we met een heel jonge groep, waaronder flink wat nieuwkomers. Er zijn de voorbije weken ook een aantal testspelers de revue gepasseerd. We hebben bovendien ook al af te rekenen gehad met het nodige blessureleed. Dat maakt het moeilijk om aan een ploeg te bouwen of naar een bepaald systeem toe te werken. Dat heb je ook gemerkt in de resultaten tijdens de oefenmatchen tot nu toe, waarin we telkens verloren tegen een eersteprovincialer.”

Stilaan groeien

Danny Boffin staat dus voor een lastige opgave? “Ik moet zeggen dat de coach het allemaal heel positief benadert”, aldus Briels. “Hij heeft zijn manier van werken en ik heb er alle vertrouwen in dat het op termijn zeker wel goed komt. Maar het is wel duidelijk dat we op dit moment nog de nodige kwaliteit en stabiliteit missen. Om alles weer op de rails te krijgen, gaan we nog wel eventjes tijd nodig hebben. We zullen langzaam maar zeker moeten groeien.”

Ondanks de onzekere toestanden bleef kapitein Jordie Briels (30) toch trouw aan boord. “Ik had makkelijk bij een andere club terecht gekund, maar het zit niet in mijn aard om de handdoek snel in de ring te gooien.”, besluit de Nederlander. “Ik heb mooie tijden beleefd met KFC Diest. Nu het even wat minder goed gaat, is het mijn taak als ancien om de boel weer mee op sleeptouw te nemen. En ik voel dat dat hier ook wel geapprecieerd wordt. Laten we samen de nodige energie vinden om hier weer iets moois op te bouwen.”