Jordi Warlop pakt Belgische titel strandracen, maar zit voor volgend wegseizoen nog altijd zonder ploeg

Warlop, Vanmarcke, kanonbalstarter Van Lerberghe en Thomas Joseph konden al in de tweede van zes ronden het verschil maken. Zij zetten de achtervolgers op één minuut. Bij een versnelling van Warlop op het einde van de vijfde ronde moest Joseph passen. Vanmarcke en Van Lerberghe gingen mee, maar deze laatste had problemen met z’n versnellingsapparaat. Hij speelde in de finalestrijd om de driekleur geen rol. Warlop zette Vanmarcke onder druk en maakte het af.

Debutanten

Met Warlop en Vanmarcke stonden ‘debutanten’ op de beste plaatsen van het podium. Beiden reden vorige maand in De Panne hun eerste strandrace. “Dit is mijn vierde strandrace ooit”, vertelde Warlop bij VTM. “Door een zware val in de finale van het Belgisch wegkampioenschap in Middelkerke stond ik lang aan de kant. Na het BK heb ik niet meer kunnen koersen. Vandaar dat ik mij op dit soort wedstrijden heb gesmeten. Bert Van Lerberghe was in de beginfase van dit kampioenschap de beste. Toen hij op kop kwam, ging het twee per uur rapper. Naarmate dit kampioenschap vorderde, werd ik beter en beter.”

Geen ploeg

Warlop won drie weken geleden een eerste keer in Bredene en pakte nu in dezelfde badplaats de Belgische strandtitel. Met tien seconden voorsprong op Sep Vanmarcke en een veertigtal op de onfortuinlijke Bert Van Lerberghe. Of deze titel de kerel geboren in Stuivekenskerke (Diksmuide) in extremis aan een nieuw contract helpt, is zeer de vraag. Ondanks hij begin deze maand te horen kreeg dat B&B Hotels niet verdergaat, bereidt hij zich voor op het wegseizoen 2023. Zo laste hij deze maand al een Spaanse stage in.

“Mijn zoektocht gaat nog altijd voort”, gaf Warlop toe. “Op dit ogenblik heb ik niets. Pas op 7 december kregen we te horen dat de ploeg het plaatje niet rond kreeg. Overal verneem ik dat er geen budget is of dat de ploeg vol zit. En veel kan ik niet presenteren, want ik had een slecht seizoen.”

Lees ook: meer wielrennen