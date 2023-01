Jordi Vanlerberghe maakt comeback, maar KV Mechelen verliest opnieuw buitenshuis: “Er wordt te veel op gefocust”

Voetbal Jupiler Pro LeagueEen nieuwe nederlaag buitenshuis. Het wil maar niet lukken voor Mechelen op verplaatsing dit seizoen. Zaterdagnamiddag ging het met 2-0 de boot in in ‘t Kuipje van Westerlo. Jordi Vanlerberghe maakte na drie maanden afwezigheid zijn comeback en speelde 45 minuten. “Na lang aftellen was ik blij om terug te zijn, al had ik natuurlijk liever gewonnen.”

Van 22 oktober was het geleden dat Vanlerberghe nog eens op het veld stond. De centrale verdediger onderging een kleine ingreep aan het hart. “Het was een ingreep die eigenlijk onverwacht kwam, maar die op aanraden van de dokters wel moest gebeuren. Ik heb mij nooit veel zorgen gemaakt, omdat ik meteen op de hoogte was van de diagnose en wist dat het niet heel ernstig was. Maar om in de toekomst zaken uit te sluiten, vond de ingreep preventief plaats. Door het WK heb ik niet enorm veel wedstrijden gemist. Ik ben blij dat dat achter de rug is en dat ik nu opnieuw vooruit kan kijken. Het is ook niet dat ik met schrik speel. Ik train al weken mee, maar door de medicatie was het nog te risicovol voor contacten en eventuele botsingen. Fysiek voel ik me goed, alleen mis ik nog wat matchritme.”

Vanlerberghe viel in aan de rust. Toen keek Malinwa al tegen een 1-0-achterstand aan, een tussenstand waar Mechelen nog goed mee weg kwam. “Ik denk dat we alleen in het eerste kwartier van de tweede helft een beetje hebben meegespeeld. Dan vonden we soms de ruimtes, maar dan viel die 2-0 en kregen we nog een rode kaart. Een frustrerende namiddag. We misten alweer enkele jongens, maar dan is het aan andere spelers om op te staan. Dat is niet gebeurd.”

Deze nederlaag maakt een rapport van 4 op 30 buitenshuis voor Mechelen. “Er wordt ook te veel op gefocust, denk ik. Dat is typisch als je iets elke dag leest. Dat was vorig seizoen hetzelfde met de vele doelpunten die we slikten op stilstaande fases. Hoe meer zoiets wordt aangehaald, hoe groter de druk wordt. Maar het is een feit dat het beter moet op verplaatsing.”

Donderdag volgt een nieuwe uitwedstrijd in Zulte Waregem voor de halve finales van de beker. “Die slechte reeks op verplaatsing nemen we niet mee in het hoofd. De beker is een andere competitie. Het is ook een andere mindset, omdat er ook een terugwedstrijd is.”

