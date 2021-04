Jordi Vanlerberghe (KVM) trekt lessen voor volgend seizoen: “We moeten meer ‘killer’ zijn”

Na de overwinning van Beerschot tegen Charleroi afgelopen woensdag lijkt play-off 2 onhaalbaar voor Malinwa, dat op 4 punten staat van de top-8. Maar Jordi Vanlerberghe geeft het nog niet op. “We hebben geen keuze: we moéten nu 6 op 6 pakken tegen Zulte Waregem en KV Kortrijk. Ik geloof er nog altijd in, al zal het echt wel moeten meezitten. Er zijn nog onderlinge duels tussen directe concurrenten - ook wij spelen tegen Zulte Waregem. Het is nog niet gedaan. Of ons seizoen mislukt is als we play-off 2 niet halen? Laat ons eerlijk zijn: qua resultaten wel. Anderzijds vindt ik wel dat we mooi voetbal gebracht hebben. Het was leuk om naar te kijken.”

Quote Ik merk van mezelf dat ik constanter presteer als verdediger. Dit is de positie waar mijn toekomst ligt. Jordi Vanlerberghe

Dat KV Mechelen, met het goede voetbal dat het dit seizoen bracht, amper twaalfde staat, heeft het echter volledig aan zichzelf te wijten. “We hebben te veel punten verspeeld”, beseft Vanlerberghe. “Voor mij hebben we het niet alleen vorig weekend laten liggen in Sint-Truiden, hoor. Begin dit seizoen schoten we onszelf gewoon te vaak in de voet met rode kaarten, individuele fouten,... Dat je soms echt dacht: ‘Dit kan toch niet?’ Met het geleverde spel en de kansen die we creëerden, hadden we makkelijk zes punten meer kunnen hebben. Tel die er nu eens bij... Dan stonden we op het niveau van KV Oostende. Maar dat moeten we zelf afdwingen. Daarom willen we koste wat kost nog 6 op 6 pakken. Ik wil zeker niet eindigen met twee nederlagen of gelijke spelen, want dat zou echt een smet op ons seizoen zijn.”

Dat er lessen moeten getrokken worden uit dit seizoen, vindt Vanlerberghe. “Allereerst: we hebben getoond dat er potentieel in deze spelersgroep zit. Nu moeten we meer ‘killer’ en volwassen worden. Matchen doodmaken als we dominant zijn - dat is ons werkpunt.”

Fulltime verdediger

Voor Vanlerberghe was het het zijn eerste seizoen als ‘fulltime’ verdediger. En het moet gezegd: centraal achterin kan Vanlerberghe meer zijn stempel drukken op het Mechelse spel met zijn uitstekende passes en présence. “Ik merk ook van mezelf dat ik constanter presteer als verdediger. Dit is de positie waar mijn toekomst ligt. Ik maakte de klik van middenvelder naar verdediger, en daar heb ik nog geen seconde spijt van gehad.”

