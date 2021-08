Jordi Vanlerberghe (KVM) na verlies in Seraing: “We speelden te hautain”

Jonas De Schamphe­lei­re ‘mister regelmaat’ in UCI-koer­sen: “Negende in Menen, elfde in Reningelst, zevende in Gistel”

11:33 Tweedejaarsjunior Jonas De Schampheleire doet het goed in UCI-koersen. Na een negende plaats in Menen-Kemmel-Menen en een elfde in de Trofee van Vlaanderen in Reningelst werd de Zottegemnaar zaterdag zevende in de Johan Museeuw Classic in Gistel.