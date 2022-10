Jordi Vanlerberghe (KVM) na kansloze avond op Jan Breydel: “We mogen niet te negatief worden”

De eerste topwedstrijd van een lastige oktobermaand heeft Malinwa alvast achter de rug. Met durf en lef presenteerde Mechelen zich bij Club Brugge, al kwam daar - op een kans van Storm na - nauwelijks iets uit voor. “We creëerden weinig tot niets, maar ook Club speelde voor rust moeilijk een kans bij elkaar. Net voor de pauze valt dan dat eerste doelpunt en net erna het tweede. Nadien moesten we onze meerdere erkennen. Dat is ook geen schande hier op bezoek bij de landskampioen. Qua prestatie moeten we ons optrekken aan de eerste 50 minuten.”

Ondanks de 11 op 30 en wedstrijden tegen Anderlecht en AA Gent in het verschiet, blijft Vanlerberghe optimistisch. “Ik ben iemand die nooit euforisch zal worden als we meespelen voor de hogere plaatsen in het klassement, zoals dat voorgaande seizoen het geval was. Maar nu mogen we ook niet te negatief worden, omdat de punten even uitblijven. Er zijn nog 24 wedstrijden af te werken. Druk is er nog niet. Natuurlijk is puntengewin wel noodzakelijk, daar moeten we niet onnozel over doen.”

Zondag komt Anderlecht over de vloer Achter de Kazerne. Na een nederlaag tegen Seraing en - mede door de rode kaart voor Da Cruz - een zoutloos gelijkspel tegen OHL, wil Malinwa het thuispubliek weer doen kraaien van de pret. “Iedereen kan van iedereen winnen in deze competitie. Kijk naar Standard. Dat wint tegen Club Brugge om twee weken later te verliezen tegen Seraing. Bovendien treffen we met Anderlecht en een week later met AA Gent twee ploegen, die een Europese wedstrijd in de benen zullen hebben. Als iedereen bij ons op niveau is, wat dit seizoen nog niet het geval is geweest, kunnen we van elke ploeg winnen. Zeker thuis”, besluit Vanlerberghe.

