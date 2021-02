Jordi Vanlerberghe (KVM) na gelijkspel tegen AA Gent: “Kunnen Storm niks verwijten”

KV MechelenEen tevreden Jordi Vanlerberghe (24) na het 1-1-gelijkspel tegen AA Gent vorige vrijdag. “Dit is een goed resultaat.” Hij was opnieuw de vervanger op het middenveld van de geblesseerde Joachim Van Damme. “En dat was vermoeiend”, grijnsde Vanlerberghe.

Back to the roots. Vanlerberghe moest de voorbije twee competitiewedstrijden, tegen Beerschot en AA Gent, als vervanger van Van Damme op het middenveld spelen. Iets wat van vorig seizoen geleden was. “Het was vermoeiend”, grijnsde Vanlerberghe, die tegenwoordig door het leven gaat als centrale verdediger. “Na al die maanden in de defensie nu plots omschakelen naar het middenveld, dat is fysiek aanpassen. Het kon beter, maar uiteindelijk heb ik mijn match wel gespeeld, denk ik.”

Vanlerberghe begon vorige vrijdag, net als heel KV Mechelen, zenuwachtig aan de thuiswedstrijd tegen AA Gent. “We startten inderdaad matig. Gent kwam goed drukken en wij konden de kalmte niet bewaren. Alle kansen die wij weggaven, kwamen er na balverlies van ons. Geleidelijk aan hebben we ons terug in de match gevochten en zeker na de pauze stonden we beter als team. De ruimtes lagen er. Dat zag je toen we er wél eens doorkwamen.”

Dat gebeurde onder meer via Nikola Storm. Hij was goed voor de 1-1 - een binnentikker -, maar verkwanselde enkele open kansen. Efficiëntie blijft zijn grootste werkpunt. “Ach, het belangrijkste is dat hij gescoord heeft”, aldus Vanlerberghe. “Bij zijn doelpunt had Nikola geen tijd om na te denken, en dan vliegt de bal er in. Als je net wel veel tijd hebt om na te denken, dan mis je... Dat is moeilijk. Oké, Nikola had meer kunnen scoren tegen Gent, maar wij nemen hem niks kwalijk.”

Al bij al was Vanlerberghe, en met hem heel Malinwa, tevreden met de 1-1 tegen AA Gent, dat de voorbije weken sterk bezig was. “Er zat meer in, maar we hadden ook kunnen verliezen. Uiteindelijk is dit een goed gelijkspel. Het was belangrijk om Gent op drie punten te houden in het klassement, en daarin zijn we geslaagd”, besloot Vanlerberghe.

