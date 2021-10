Jordi Vanlerberghe (KVM) heeft goede gevoel weer te pakken: “Voetbal is meer dan ooit een mentale kwestie”

Veel beter kan je een bal niet in de kruising jagen. Vanlerberghe pakte vorig weekend in Charleroi uit met een wereldgoal. De viering die erop volgde, was al bijna even indrukwekkend. Hij sprintte het veld over richting de KV-fans en keeper Coucke. “Als verdediger betekent zo’n doelpunt toch meer, want zo veel kansen krijg je niet. Het is fantastisch dat de bal op die manier binnen ging.”

Ook fantastisch voor KV Mechelen: het feit dat ze twee zeges én twee clean sheets op rij pakten. De defensie, die eerder kritiek kreeg, haalt zo zijn gram. “Het was logisch dat er kritiek kwam. Al vond ik het te makkelijk dat er na de 7-2 in Anderlecht alleen naar de verdedigers gekeken werd. Deze clean sheets zijn eveneens de verdienste van heel de ploeg. We staan compacter en spelen volwassener. Als het goede voetbal, waar we al jaren voor staan, er niet uitkomt, dan doen we het op mentaliteit. Er veel drive in het team.”

Ook Vanlerberghe zelf kreeg, onder meer na de match in Anderlecht, kritiek te verduren. “Dat kan ik plaatsen. Maar natuurlijk krijg ik ook berichten over hoe mensen bijvoorbeeld op sociale media reageren. Daar moet je tegenwoordig als voetballer goed mee om kunnen. Ik vind dat best een probleem. Dat maakt veel kapot. Voetbal is meer dan ooit een mentale kwestie. Spelers die dat minder van zich kunnen afzetten, geraken zo echt in een negatieve spiraal. Iedereen mag zijn mening hebben, zolang dat op een respectvolle manier gebeurt. Soms is het makkelijk dingen te sturen vanachter je gsm of computer, maar face-to-face zouden velen niets durven zeggen.”

KV Mechelen lijkt ‘back on track’ na een 6 op 6. Vanavond wil het de interlandbreak met een goed gevoel ingaan dankzij een zege tegen Standard. “Als we winnen, dan staan we terug tussen de mensen. Je ziet: het kan snel gaan in deze competitie”, besluit Vanlerberghe.

