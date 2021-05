Jordi Vanlerberghe (KVM) droomt van poulewinst na zege tegen KV Oostende: “We mogen ambitieus zijn”

Dat we zoveel doelpunten te zien kregen, verbaasde Vanlerberghe niet. “Beide ploegen staan voor aantrekkelijk voetbal. Dit was een van de spectaculairste matchen die ik ooit gespeeld heb. Wij hebben wel oververdiend gewonnen. Na 20 minuten begonnen we ons eigen spel te spelen. Dit was een van de beste matchen van het seizoen. We benutten de ruimtes en iedereen was op niveau. Er waren geen zwakke schakels. Al hebben we wel een groot werkpunt, en dat zijn die tegendoelpunten.”

“Vorige week lieten we tegen Gent nog punten liggen, waardoor we deze wedstrijd moésten winnen om in de running te blijven. Dat hebben we ook gedaan. Nu gaan we écht meedoen. Als we dit niveau aanhouden, mogen we ambitieus zijn. Ik geloof in deze groep. Kijk, zelfs toen we maanden geleden onderin het klassement bengelden, zei ik dat play-off 2 mogelijk was. Dat hebben we gehaald. En verdiend ook. Ik vind dat we ambitieus mogen zijn.”