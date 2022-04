Jordi Van Laere (Merelbeke) zonder druk naar Olsa Brakel: “We willen een mooi seizoen goed afsluiten”

In tweede nationale A staat KFC Merelbeke voor de laatste uitwedstrijd van het seizoen. Jordi Van Laere en co reizen zonder druk naar Olsa Brakel af.

KFC Merelbeke werkt zondag een tweeluik in de Vlaamse Ardennen af. Vorig weekend werd in Oudenaarde al met 0-1 gewonnen. Jordi Van Laere dwong een penalty af en zette die zelf om. “Normaal mag je hem dan zelf niet trappen, hoorde ik achteraf", lacht de 22-jarige aanvaller. “Ik stond echter als eerste op het blad en nam gewoon mijn verantwoordelijkheid.”

“Het was vooral belangrijk om de drie punten te pakken na de non-match in Dikkelvenne. Tegen Petegem en Ninove speelden we telkense goed, maar liepen we op de dodelijke efficiëntie van de topploegen. In Dikkelvenne lukte er gewoon niets. Dat moesten we vorige week recht zetten.”

Definitieve bevestiging

Met een uitmatch bij Olsa Brakel blijven de Merelbekenaars in de streek. De thuisploeg verloor vorige week met opvallende 1-5-cijfers tegen Zelzate. “Dat wilt niks zeggen", waarschuwt Van Laere.

“Vorige week kenden sommige spelers wellicht een slechte dag, maar zij kunnen tegen ons ineens een wereldmatch spelen. Olsa Brakel wilt zich nog plaatsen voor de eindronde. Voor ons hoeft er niks, maar we willen een mooi seizoen graag goed afsluiten. We kijken ernaar uit om op hun kunstgras te spelen. Dat zou in ons voordeel moeten spelen.”

Voor de jonge aanvaller is dit het seizoen van de definitieve bevestiging. Van Laere en Roy Bultheel zijn de enige twee spelers die in elke wedstrijd aan de aftrap kwamen en tellen even veel speelminuten. Door de schorsing van de aanvoerder zal de flankaanvaller zondagavond de ranglijst aanvoeren. “Het is toch een doel geworden om dertig op dertig basisplaatsen te verzamelen.”

Zeven goals en drie assists

“Ik ben zeker tevreden van mijn seizoen tot dusver en ook de coach liet al weten tevreden te zijn over mijn progressie sinds ik bij Merelbeke aankwam. Enkel de efficiëntie voor doel ontbreekt nog. Mijn doelstelling was om tussen de tien en de vijftien keer te scoren. Met zeven goals en drie assists is dat niet goed gelukt.”

“En dat ligt aan mezelf”, beseft de jonge spits. “Ik heb genoeg kansen gehad om er vijftien of twintig te maken, maar heb er iets te veel de nek omgewrongen. Werken aan de efficiëntie en bevestigen na dit seizoen, dat zijn de doelen voor volgend jaar.”

Tweede nationale A: Olsa Brakel - KFC Merelbeke: zondag 15u