Jordi Van Laere (Merelbeke) opnieuw beslissend in slotfase: “Geprikkeld om me te tonen”

Met een spektakelstuk openden KVV Zelzate en KFC Merelbeke zaterdag de dertiende speeldag in tweede nationale. De Merelbekenaars trokken met 2-3 aan het langste eind en hebben zo hun revanche beet voor de nul op zes van vorig seizoen. “Naar deze wedstrijd keken we iets meer uit dan andere", gaf Jordi Van Laere toe.

“We waren de 4-0-nederlaag van vorig seizoen nog niet vergeten en begonnen zaterdag goed aan de match. Na een kwartiertje nam Zelzate het over en werd het 1-0. Net voor de rust maakten we nog gelijk, meteen erna kwamen we weer op achterstand. Nico Binst, die altijd op de juiste plaats staat, maakte de 2-2 en in de laatste minuut pakten we de zege.”

Geprikkeld

Nadat hij het grootste deel van de wedstrijd vanop de bank toekeek, zorgde Van Laere met zijn invalbeurt voor de winst. “Ik weet niet waarom ik niet mocht starten en begrijp het ook niet goed, want de laatste weken voelde ik me groeien. Bij mijn invalbeurt was ik geprikkeld om me te tonen.”

“Toen de coach me bij hem riep was het eerst de bedoeling om op linksvoor in te komen, maar hij veranderde nog snel van mening en zette me in het punt. Dat was een goeie beslissing van de trainer, want na een goeie actie van Niels Verheyden stond ik op juiste plaats om de 2-3 tussen de benen van de keeper binnen te duwen.”

Belangrijke goals

Van Laere heeft een patent op belangrijke goals in het slot van een match. Sinds de promotie naar tweede nationale deed hij het al in Gullegem (1-2) en Westhoek (1-2) in 2019 en thuis tegen Westhoek (2-1) in 2021. Vorig seizoen was er een late 2-2 tegen Zwevezele en de beslissende 4-2 tegen Wetteren. “Daar was ik me eigenlijk niet van bewust”, aldus de spits.

“Natuurlijk is het leuker om te scoren in de laatste minuut dan in de eerste helft, maar het lukt me jammer genoeg niet altijd. Vorige week ging ik tegen Dikkelvenne alleen op de keeper af en miste ik, waardoor het 0-0 bleef. Nu heb ik dat gelukkig goed gemaakt.”

