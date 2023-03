Jordi Van Laere loodst Merelbeke voorbij Dikkelvenne: “Kopjes niet naar beneden na slechte start”

Na drie opeenvolgende gelijke spelen weet KFC Merelbeke weer wat winnen is. Het won met 1-3 bij SC Dikkelvenne, dat na een sterke reeks zesde was geworden en al sinds november ongeslagen was. “Dat is een mooi resultaat”, glundert Jordi Van Laere. “Het klopt dat we even in een dipje zaten, al slaagden we er toch in om daarin punten te blijven pakken. In Wetteren speelden we rampzalig, maar tegen Olsa Brakel was er vorige week al beterschap. Daar hadden we in de laatste minuut nog de kans op de 2-1.”

“Zaterdag begonnen we ook zwak, waardoor Dikkelvenne de 1-0 kon maken. We lieten de kopjes niet hangen en herpakten ons meteen. Het werd snel 1-1 en in de tweede helft waren we gewoon beter. We dwongen heel veel kansen af en scoorden verdiend de 1-2 en 1-3. De zware 4-1-nederlaag die we er vorig seizoen opliepen is nu rechtgezet.”

Mooie cijfers

Van Laere werd de bepalende figuur van de overwinning. Door de afwezigheid van Nico Binst stond de aanvaller opnieuw in de basis. Hij bedankte met twee doelpunten en lokte de penalty uit waarmee Mikaele Falzone de eindstand vastlegde. “Natuurlijk ben ik daar blij mee. Voor mij persoonlijk is dit nog geen leuk seizoen geweest.”

“Ik was zes à zeven weken out met een blessure en werd na mijn eerste trainingsweek meteen geselecteerd als bankzitter. De week erop stond ik in de basiself, maar vorige week zat ik weer op de bank. Anderzijds kan ik niet klagen over mijn statistieken in de weinige speelminuten. Zeven goals en zeven assists, dat zijn mooie cijfers. Na mijn wedstrijd tegen Dikkelvenne hoop ik volgende week weer te starten.”

Tweede plaats?

Merelbeke wipte weer over Dikkelvenne naar een gedeelde vijfde plaats. “Het is gek dat we maar drie punten minder hebben dan de nummer twee. Beter doen dan vorig seizoen was het doel, dus is het zeker leuk dat we nu weer in die subtop staan. Of we tweede kunnen worden, weet ik niet. Alles hangt dicht bij elkaar, maar Petegem is volgens mij toch beter. De komende weken spelen we tegen drie ploegen onderin. Dat is voor ons niet een voordeel. We zijn sterk op de omschakeling en hebben het moeilijker wanneer we het initiatief moeten nemen.”

Terwijl Matthias Lievens afgelopen week voor Olsa Brakel tekende, is er nog geen duidelijkheid over Van Laere’s toekomst. “Er is nog geen beslissing genomen, maar ik heb al aan het bestuur laten weten dat de kans eerder klein is dat ik bij Merelbeke blijf.”

Lees ook: meer voetbal tweede nationale A