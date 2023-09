Jordi Van Laere is gelukkig bij SK Roeselare : “Ik voel enorm veel vertrouwen”

wielrennen beloften Jasper Dejaegher lonkt naar eindzege in Road Series: “Finale wordt een uitput­tings­slag”

Erop of eronder! Jasper Dejaegher (22) doet zaterdag in het Henegouwse Honelles-Angreau een gooi naar eindwinst in de Road Series. Op leider Huub Artz (21), de Nederlander van Metec-Solarwatt, moet hij twee punten inhalen.