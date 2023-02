Jordi Nijs (Schoonbeek-Beverst) na maanden blessureleed: “Misschien kan ik het team nog wat bijbrengen”

handbal bene-league Bart Köhlen (Sporting Pelt): “We zijn klaar om Sezoens Bocholt warm te ontvangen in halve finales van de Final Four”

Bij Sporting Pelt hebben ze moeten wachten tot op de slotdag in de BENE-League om zich te plaatsen voor de Final Four. In de derby bij Hubo Handbal was Pelt heer en meester en won met ruime 24-33-cijfers. Veel tijd om te vieren is er niet, want dinsdagavond starten de halve finales van de Final Four met de ‘Clash van het Noorden’ tussen Sporting Pelt en Sezoens Bocholt.