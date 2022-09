Jordi Meeus wint hectische Primus Classic: “Mooi antwoord na mijn val in Polen”

Sterke namen

De Primus Classic een sprintersfestival? Arnaud De Lie had daar verrassend een andere mening over. In de heuvelzone koos hij voor de aanval. Philipsen en Vanmarcke reageerden. Ook Victor Campenaerts – hij woonde enkele jaren in de streek en een sterke Ilan Van Wilder waren attent. De Opwijkenaar teerde duidelijk nog op zijn conditie van de Vuelta en reed een sterke koers. Uiteindelijk kwam het op tien kilometer van de finish tot een hergroepering. Toch werd het geen zuivere massasprint. Op twee kilometer van de finish was er immers nog een massale valpartij. Alexander Kristoff was een van de slachtoffers. In een ontregelde sprint trok Jordi Meeus het laken naar zich toe.

Band met Vlaams-Brabant

Winnaar Jordi Meeus genoot van zijn winst in de Primus Classic. “Dit is een mooi antwoord na mijn val in Ronde van Polen. Ik brak daarbij mijn sleutelbeen en was even uit roulatie. In de Ronde van Engeland kon ik opnieuw in het ritme komen. Die rittenwedstrijd heb ik gebruikt om de najaarskoersen voor te bereiden. Met succes blijkbaar. De primus Classic werd – mede door het weer – een zware koers. Ik ben dan ook blij dat ik de zege kon pakken. In de slotfase van de koers begon het te regenen, wat het glad maakte. Bij die val in laatste bocht draaide ik als vijfde. Mijn ploeg loodste me perfect de laatste rechte lijn in. Toen Arnaud Démare aanzette, zat ik goed in zijn wiel. Op vijftig meter van de finish viel de Fransman stil en kon ik uit zijn wiel komen. Ik heb blijkbaar iets met Vlaams-Brabant. Vier jaar geleden win ik met de Gooikse Pijl mijn eerste profkoers in die provincie.”