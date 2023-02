Jordi Meeus pakt twee derde plaatsen in Spanje: “Val in Australië vergeten”

Wielrennen profsJordi Meeus (Bora-Hangrohe) heeft de goede vorm duidelijk te pakken. De Lommelaar stond afgelopen weekend twee keer op het podium. Twee keer als derde, want zowel in de Ronde van Murcia op zaterdag als in de Clasica de Almeria op zondag reed hij in de prijzen. Geen hoofdprijs, maar de Noord-Limburger is toch tevreden. “Ik kan alleen maar tevreden zijn dat mijn vormpeil goed is, zeker na mijn valpartij in Australië”, vertelt Meeus.

Een kleine maand na zijn debuut Down Under, piekt Jordi Meeus stilaan naar het Vlaamse openingsweekend. Nochtans leek dat niet vanzelfsprekend, want Meeus kwam in de eerste rit van de Tour Down Under ten val waarna hij met een hersenschudding afgevoerd werd. Het herstel verliep vlot want eind januari kwam hij opnieuw in actie in de Cadel Evans Great Ocean Road Race, meteen de laatste opdracht in Australië.

Jordi Meeus start tijdens het Vlaamse openingsweekend zowel in de Omloop als in Kuurne-Brussel-Kuurne en de voorbereiding op die koersen is de voorbije dagen gestart. Met succes, want zowel in de Ronde van Murcia als in de Clasica de Almeria was er een hoofdrol voor Meeus. Niet toevallig, want de sprintkopman van Bora-Hangrohe had een plan.

Goede positie

“Op zaterdag ging alle aandacht naar mij. Tenminste, als ik me goed voelde”, vertelt Meeus die net als de rest van het peloton te maken kreeg met winterse toestanden in plaats van met zon. “De ploeg controleerde de koers en dar gaf me extra krachten. In de beklimming op 15 km van de meet kreeg ik het even moeilijk, maar mijn ploegmaats deden een prima job. Ik zat prima in de finale. De derde plaats is een goed resultaat, zeker na het herstel als gevolg van de valpartij in Australië.”

Zware tweedaagse

Een dag later was het opnieuw raak voor Meeus die in de finale af te rekenen had met tegenwind. “Heel zwaar, maar mijn ploegmaats loodsten me opnieuw naar de voorste gelederen. Ik zat prima, maar ik voelde dat ik niet genoeg kracht om mee te doen voor de winst”, aldus Meeus. “Twee dagen op rij de finale rijden is blijkbaar zwaar. Maar ik kan alleen maar tevreden zijn met de twee ereplaatsen.”

