Jordi Meeus na zijn overwinning in de Primus Classic: “Hopelijk voorbode van een goed najaar”

Wielrennen profsJordi Meeus (Bora-Hansgrohe) pakte in de Primus Classic zijn tweede overwinning van het seizoen. De Lommelaar was in Haacht sneller dan Arnaud Démare (Groupama - FDJ) en Max Kanter (Movistar Team). Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) werd vijftiende. “Het was een hectische finale waarin ik perfect afgezet werd. Ik ben blij met deze overwinning. Hopelijk is het een voorbode voor een goed najaar. Parijs-Tours, waar ik tweede werd bij de beloften, staat met stip in mijn agenda”, vertelt Jordi Meeus.

Hoe jammer was de val van Meeus in de Ronde van Polen waardoor hij forfait moest geven voor de Ronde van Spanje. Met de benen waarmee hij momenteel rondrijdt, had hij zeker kunnen meespelen in de sprintetappes van de Vuelta. Heeft hij wakker gelegen van het missen van de Ronde van Spanje? “Niet echt. Had ik een rol kunnen spelen tussen de sprinters? Natuurlijk, maar het heeft geen zin om te denken wat er had kunnen gebeuren. Vallen hoort er nu eenmaal bij en ik ben vooral blij dat ik er weer sta.”

Slecht voorjaar

Meeus lijkt inderdaad een mooi slot te kunnen schrijven aan een eerder matig seizoen. Is kwakkelseizoen overdreven? “Ja, het was niet top, maar ik heb toch ook enkele mooie resultaten kunnen neerzetten, niet? Mijn voorjaar was gewoon slecht”, bekent Meeus die slechts een keer top tien kon rijden: zevende in de derde rit van de Algarve. “Ik ben ziek geweest en het lukte toen gewoon niet. Gelukkig bracht de Dauphiné beterschap en mijn tweede plaats op het BK was op dat moment mijn beste resultaat.”

Goede benen

Daarna volgde de Ronde van Polen, de laatste voorbereiding op de Vuelta. Meeus pakte een tweede en een derde plaats, maar in de tijdrit liep het mis. Bij een val brak hij zijn neus en linkersleutelbeen. “Het herstel verliep vlot, al had ik in de Tour of Britain nog wel last van de narcose”, aldus Meeus die er wel een rit kon winnen. Zijn eerste van het seizoen. “De overwinning in de Primus Classic is een bevestiging. “Vooral het feit dat ik Démare nog kon remonteren, geeft aan dat de benen goed zijn.”

Woensdag start Meeus in de Omloop van het Houtland, daarna gaat het richting Parijs-Tours. “Dat is een wedstrijd die mij ligt. Ik werd er al eens tweede bij de beloften.”