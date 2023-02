Jordi Meeus kijkt uit naar de klassiekers: “Het is hectisch, chaotisch, maar eerlijk”

BORA-hansgrohe heeft voor de Omloop twee kopmannen aangeduid: Nils Politt en Jordi Meeus. Dat is geen verrassing want Meeus toonde de voorbije weken over een stel goede benen te beschikken. Hij opende zijn seizoen in Australië met een tweede plaats na Caleb Ewan in de Schwalbe Classic. In de Tour Down Under moest hij opgeven na een valpartij, maar hij herstelde snel en toonde terug in Europa dat zijn vormpeil groeiende was.

In Zuid-Spanje pakte hij twee keer de derde plaats, zowel in de Vuelta Ciclista a la Región de Murcia als een dag later in de Clasica de Almeria. Ook in de Ronde van de Algarve stond de Noord-Limburger twee keer op het podium: in de eerste en in de derde rit. In de eindstand voor het puntenklassement eindigde hij tweede. Vijf keer het podium, maar winnen zat er nog niet in.

Meedrijven

Of dat tijdens het openingsweekend wel gebeurt, zal afhangen van het koersverloop. Zeker op zaterdag waar de spurters moeten hopen op ofwel mee te zijn in een uitgedund peloton, ofwel rekenen op de controle van meerdere ploegen waardoor een massaspurt mogelijk is. In beide gevallen maakt Meeus zeker een kans want hij is naast De Lie en Jasper Philipsen één van de snelle mannen van het moment. Voorwaarde is wel dat hij onderweg niet te veel werk moet opknappen.

Energie over hebben

Op zondag krijgt Meeus waarschijnlijk wel de kans om te spurten. Tenminste als hij in de buik van het peloton naar de finale geloodst wordt. Aan goesting ontbreekt het hem alvast niet. En aan ambitie evenmin. “Een klassieker winnen? Dat wil elke Vlaming, niet?”, maakt hij zich sterk. Het tactische plaatje is ook duidelijk voor Meeus. “Het peloton gaat meteen aan en dan moet je van bij de start goed gepositioneerd zijn. Zo’n klassieker is hectisch, chaotisch, maar eerlijk. De winnaar is uiteindelijk degene die nog energie over heeft en de hele dag goed gepositioneerd is. Tactische spelletjes zijn zeldzaam.”