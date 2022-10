Jordi Maus (Sporting Hasselt) na nipte 0-1 zege in stadsderby bij RC Hades: “Op basis van de tweede helft een verdiende zege in een stevige burenstrijd”

Een schoonheidsprijs zal deze stadsderby niet krijgen”, opende Jordi Maus zijn eerlijke analyse. “Je weet op voorhand dat er moet geknokt worden. Het werd dan ook een hevige burenstrijd met stevige duels. Veel bikkelen en al bij al weinig doelgevaar. In de eerste helft was Hades licht in het voordeel. T1 Mirko Licata had zijn jongens opgedragen om hoog druk te komen zetten. Ze kregen een aantal kansjes, maar feitelijk gaven we weinig weg. Het kwam er bij ons op aan om de organisatie niet uit het oog te verliezen en dat lukte aardig.”

Goede tweede helft van Sporting Hasselt

“Onze coach Wim Hayen vroeg tijdens de rust om hoger druk te gaan zetten”, vervolgt kapitein Jordi Maus, ex-speler van Lommel en Lierse Kempenzonen. “Dat hebben we ook gedaan. Als team kwamen we scherper uit de kleedkamers en konden meer dreigen. Halverwege de tweede helft kwam de beloning. Na een duidelijke fout op Ricardo Kessels kon ik de strafschop verzilveren. Dat gaf een extra boost, want daarna kregen we nog enkele goede mogelijkheden om de score op te drijven. Ik kon nog eens alleen richting doelman Dries Gijbels trekken, maar scoren lukte niet meer. Op basis van de tweede helft was het zeker een verdiende overwinning.”

Schitterende start

“We zijn de ploeg van de stad Hasselt en het werd een uitbundig feestje in de kleedkamer”, gaat de 24-jarige verdedigende middenvelder Jordi Maus voort. “Zo blijven we nog steeds ongeslagen en met 20 op 24 mogen we spreken van een schitterende start.”

“Reden? Na een degelijke voorbereiding loopt het uitzonderlijk goed”, weet Jordi Maus, aan zijn derde seizoen bezig bij Sporting Hasselt. “Toen vorig seizoen Eric Eurlings overnam was het vooral vechten om het behoud te kunnen verzekeren. Onze sportief manager leverde toen uitstekend werk als T1. Voorzitter Bart Casters heeft ambities met zijn Sporting Hasselt en haalde daarom Wim Hayen binnen als T1. De mayonaise pakte meteen. Er staat een stevig blok en door de goede resultaten ging het vertrouwen groeien. Of we niet enkele keren door het oog van de naald kropen? Misschien wel, maar geluk moet je afdwingen. Telkens we op achterstand kwamen in de moeilijke wedstrijden toonden we een enorme vechtersmentaliteit. Dat is een kwaliteit die nodig is om resultaten te kunnen behalen.”

RC Mechelen

“De hand van de coach is duidelijk merkbaar bij deze schitterende start. De klik is uitstekend. Wim Hayen heeft ook een duidelijke visie. Hij staat altijd paraat voor het team en het wederzijdse respect is groot. Toch mogen we nu niet gaan zweven. We moeten de voetjes op de grond houden en hard blijven werken. Elk team in de reeks zal zich dubbel plooien tegen ons. Er wacht nu een moeilijke opdracht met de komst van RC Mechelen. Het is uiteraard de bedoeling om de drie punten in Hasselt te houden”, besluit Maus uit Gellik.

