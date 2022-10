Jordi Maus en Sporting Hasselt blijven steken op een billijk gelijkspel thuis tegen Lille United: “Ik scoorde twee doelpunten, maar blijf achter met een dubbel gevoel”

“Spijtig dat mijn twee doelpunten geen drie punten opleveren”, begon kapitein Jordi Maus met zijn analyse. “We schoten sterk uit de startblokken, maar op het kwartier, na een hoekschop, kregen we een doelpunt tegen. In de eerste helft creëerden we te weinig kansen om aanspraak te maken op de gelijkmaker.”

“Na de peptalk van onze coach Wim Hayen namen we de partij in handen”, vervolgt de leraar LO en natuurwetenschappen in het Atlas College van Genk. “Toch was het lang wachten op de gelijkmaker. Het leek dat we Lille nu volledig in de greep kregen. Echter een kwartier voor tijd scoorde Wynants met een knap afstandsschot. In de voorbije wedstrijden toonden we veerkracht en deze groep laat de kopjes niet hangen. Acht minuten voor tijd scoorde ik mijn tweede van de avond. Verder kwamen we niet meer.”

Russische roulette

“De slotfase werd een Russische roulette. Het kon werkelijk alle richtingen uit. Beide teams kregen nog voldoende kansen om de drie punten te bemachtigen. Ik blijf dan ook achter met een dubbel gevoel. Enerzijds is onze start zeker geslaagd met 11 op 15 en nog steeds zonder nederlaag. Wat een groot contrast met vorig seizoen. Toen kenden we een dramatische start met 1 op 15. Anderzijds, hier zat meer in. Ach ik wil vooral positief blijven. Waarom het dit seizoen vlot loopt? Kwestie van vertrouwen. Het mentale aspect in het voetbal is zeker even belangrijk dan de benen. Goede resultaten geven de spelers een boost. Vooral belangrijk is dat we nu een achterstand kunnen rechtzetten. Ook in de verdediging staan we stabiel. De hand van de coach is uiteraard ook belangrijk. Zijn aanpak slaat aan bij de groep.”

Lyra-Lierse

“Zondag trekken we naar Lyra-Lierse. Altijd een lastige verplaatsing. Lyra-Lierse heeft geen geweldige start, maar in zo een wedstrijden schuilt net het gevaar. We zullen de focus een ganse wedstrijd moeten aanhouden en dan kunnen we opnieuw een mooi resultaat neerzetten”, besluit Maus uit Gellik.