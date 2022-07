Jordi Lemiengre nieuwe trainer van FC Gullegem, Peter Devos vecht tegen een zware ziekte

Wielrennen Han Devos hoopt zijn ploeg opnieuw de winst te geven in Brus­sel-Zepperen: “100 km over mijn trainings­we­gen”

Een jaar geleden was Felix De Groef van het Urbano-Vulsteke Cycling Team de beste in de klassieker Brussel-Zepperen. De renner uit Vaalbeek hing zijn fiets intussen aan de haak, maar zijn voormalige ploegmaats gaan graag voor een herhaling in Zuid-Limburg. Met op kop Han Devos, die recent zijn goede benen toonde tijdens de Ronde van Luik. “Ik voel me inderdaad prima. Het parcours van Brussel-Zepperen ligt me en we rijden er 100 km over mijn trainingswegen”, zegt Devos.

