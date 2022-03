Jordi Lemiengre gaat met FC Mandel United onderuit bij Olympic Charleroi: “Degradatie komt nu wel heel dichtbij”

Ook bij T2 Jordi Lemiengre is het geloof in een mirakel bijzonder klein geworden. “We spelen al enkele weken onze wedstrijd van de laatste kans, maar met amper drie gelijke spelen in onze laatste zes matchen zijn onze behoudskansen erg klein geworden. Eigenlijk moeten we alle resterende duels winnen en hopen dat concurrent Rupel Boom nog nauwelijks iets oogst. We moeten evenwel realistisch blijven en beseffen dat degradatie naar tweede nationale nu wel heel dichtbij komt.”

“Op Olympic Charleroi namen we een goede start en kregen we in de eerste 20 minuten een viertal loepzuivere kansen, die we helaas niet konden afmaken”, blikt Lemiengre op de partij terug. “Kort na de rust slikten we de 1-0 en na een geschenkje - een te korte terugspeelbal - konden de Walen hun bonus verdubbelen. Tot meer dan een aansluitingstreffer in de slotfase kwamen we niet.”

La Louvière afhouden

“Toch moeten we in de laatste vijf matchen nog voluit onze kans gaan. We moeten in elk geval in de eindstand voor La Louvière eindigen. Je weet maar nooit dat er een reeksgenoot geen licentie krijgt en wij via dat achterpoortje in eerste nationale zouden kunnen blijven. Het is in het verleden ook al gebeurd, maar uiteraard is het zielig dat we in deze fase terechtgekomen zijn. We hebben ons lot niet meer in eigen handen en wie had dit bij aanvang van het seizoen durven denken?”