Jordi Lemiengre blikt terug op rampseizoen van FC Mandel United: “Als collectief gefaald”

VOETBAL EERSTE NATIONALEMet veel tromgeroffel stelde de buitenlandse investeerdersgroep Strive vorig jaar het nieuwe project bij FC Mandel United voor. Profvoetbal in 1B was op korte termijn de ambitie, maar die kon door de spelersgroep niet ingelost worden. In plaats van hogerop te mogen kijken kon Mandel United de buiteling naar tweede nationale niet vermijden.

Sinds de nederlaag van afgelopen weekend op FC Luik is de ploeg van coach David Vignes, op drie speeldagen voor het einde, ook mathematisch zeker van degradatie. De thuismatch van zondag tegen SK Heist is er dus enkel eentje voor de statistieken. “We voelden de bui al een tijdje hangen”, reageert T2 Jordi Lemiengre. “Tijdens de winterstop werd een tiental nieuwe spelers binnengehaald, maar ook zij konden het tij niet keren. In onze laatste negen duels haalden we amper vier puntjes. Dat is uiteraard veel te weinig om nog een barrageplaats te halen.”

“We beseften al enkele weken dat we heel wat mirakels zouden nodig hebben om ons in eerste nationale te kunnen handhaven, maar dat bleek ijdele hoop. Na de verliesbeurt in Luik zijn we nu ook mathematisch zeker van degradatie en dienen die laatste drie matchen enkel nog om ons blazoen wat op te poetsen.”

Geen zekerheiden

“Uiteraard is de ontgoocheling bij iedereen die bij Mandel United betrokken is bijzonder groot”, gaat de Oostendenaar voort. “Bij aanvang van het seizoen hadden we toch de ambitie om op zijn minst een ticket voor de eindronde te halen, maar alles draaide anders uit. We kunnen het seizoen in twee periodes indelen: voor Nieuwjaar lukte het niet en na de jaarwisseling zorgde een quasi totaal ander elftal evenmin voor beterschap. In beide rondes faalden we dus als collectief. Bij de nieuwkomers zaten er wel enkele aanwinsten die onze kern toch een meerwaarde gaven.”

“In ons Belgisch voetbal zijn er echter geen zekerheden. Sportief zijn we zeker van degradatie, maar we moeten toch maken dat we in de stand voor La Louvière eindigen. Je weet maar nooit of er één of andere ploeg geen licentie krijgt en we ons op die manier zouden kunnen handhaven”, besluit Lemiengre. “Het is wel beschamend dat we op die allerlaatste strohalm moeten hopen.”

Eerste nationale: FC Mandel United - SK Heist: zondag 17 april om 15 uur

